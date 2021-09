Presentan las obras ganadoras del Salón Nacional de Artes Visuales

"Trabajadoras", de Gabriela Golder

La 109.° edición del Salón Nacional de Artes Visuales, organizada por el Palais de Glace – Palacio Nacional de las Artes, con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección Nacional de Museos, la Casa Nacional del Bicentenario y el Centro Cultural Kirchner, celebró ayer en esta última sede su ceremonia de entrega de diplomas a los artistas galardonados por los trabajos que presentaron para participar este año.

Con la presencia de los artistas seleccionados, la curadora y miembro del Jurado Marcela López Sastre, junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer y las autoridades de los museos y de Patrimonio, se encargaron de darle inicio al concurso, que en esta oportunidad superó los 2942 inscriptos, un récord histórico. La exposición presenta 266 obras repartidas entre la Casa Nacional del Bicentenario y el Centro Cultural Kirchner que se podrán visitar a partir de este jueves y hasta el mes que viene.

El galardón mayor en la categoría general fue para la artista visual y curadora Gabriela Golder por su obra Trabajadoras, quien fue destacada con el Premio adquisición Presidencia de la Nación a la primera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales. El fotógrafo Jorge Mónaco fue distinguido con el premio a la segunda mejor obra de esta edición por su trabajo Oriel, en tanto que el tercer premio del conjunto de categorías fue para La intuición, de Ana Benedetti.

En la ceremonia también se premió la trayectoria artística de los artistas Anahí Cáceres, Alicia Herrero, Leandro Katz, Alina Neyman, Luis Pazos, Alfredo Prior, Norberto Puzzolo y Dalila Puzzovio.

Leandro Katz

Cada una de las ocho categorías del concurso tuvo a sus ganadores. El Jurado de premiación distinguió a las tres mejores obras de cada una de ellas. A continuación, la lista de los trabajos premiados:

Escultura

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: El plurente de Nushi Muntaabski

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Get out de Martín Di Girolamo

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Testimonios de Andrés Paredes

Mención Especial del Jurado:

Lluvia plateada de Luciana Lamothe; El equilibrio de la señora Miyuki de Mónica Canzio; Sin título de la Serie “Trauma” de Lucía Pellegrini.





Instalaciones y Medios Alternativos

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: Retard de la serie “Momentum” de Silvia Rivas

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Fortuna material de Eugenia Calvo

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Apropiaciones invertidas: Kevin Royk x Queen Cobra de Queen Cobra

Mención Especial del Jurado:

Ensayo para 11 fragmentos de José Luis Landet; Intemperie de Vivi Blanco, ADNI de Andrés Knob, y Tirar de la manta (descubrir lo que había de interés en mantener el secreto) de Paola Sferco.

La exposición de la 109.° edición del Salón Nacional Artes Visuales podrá visitarse hasta el mes que viene

Grabado

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: WoW de Lulú Lobo

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Horas y espadas de Adrián Sosa

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Los perros de la resistencia de Ezequiel Verona

Mención Especial del Jurado:

Los Benjamines de Esteban Álvarez.





Dibujo

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: Coordenadas de una aproximación alquímica de Cynthia Kampelmacher

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Ahora del fantasma de Hamlet soy yo de Lux Lindner

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Sin título de Lucas Bragagnini

Mención Especial del Jurado:

La postal, la casa Daneri, la bienal de Amadeo Azar; Diario de Diego Bastos; Sin título de la serie “Vueltas por el Universo” de Miriam Peralta, y Humedad de Magdalena Rantica.





Pintura

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: El Pandenauta de Alejandra Fenochio

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Jarrón con flores sobre fondo amarillo de Daniel García

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Sin título de la serie “Una casa en llamas” de Leila Tschopp

Mención Especial del Jurado:

Humedales de Florencia Fraschina; Relaciones carnales en el Salón Oval de Franco Fasoli, y This song goes like this BBBZZZZ de Fernando Sucari.

La 109.° edición del Salón Nacional de Artes Visuales superó los 2942 inscriptos, un récord histórico

Cerámica

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: 1007 cuentas de Débora Pierpaoli

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Ura Callu - La lengua de Abajo de Florencia Califano

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: Mi mamá abanderada, mi papá en Atenas de Rosalba Mirabella

Mención Especial del Jurado:

Tapiar Recoleta (French 2685) del proyecto “Tapiar Buenos Aires” de Ignacio Unrrein y Bajo Pueblo de la serie “Cultura Proletaria” de Manuel Sigüenza.





Fotografía

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: Objetos Memorables de Viviana Zargon

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Madre de Kenny Lemes

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: La toma de Rodrigo Sebastián Etem

Mención Especial del Jurado:

Densidad orgánica mutante de Manuel Antonio Fernández; asdasdas de María de los Ángeles Peña; Siete hipótesis sobre una desaparición de Jesú Antuña, y Salón de eventos #10 de Florencia Blanco.





Textil

· Premio no adquisición a la primera mejor obra: Origen flujo derrame amarillo sombra fuga estoica colapso de Guillermina Baiguera

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra: Sin título de Yaya Firpo

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra: ÑANDU-JOUY de Lia Porto

Mención Especial del Jurado:

Jardinero y Kunko de Alejandro Bovo Theiler; La Meriendita de Nina Kunan; Metra-Corpiño Matilde, modelo covid 2020 de Co.Co.Pi. (Comando Corpiño Piquetero) de Piquetera.





Recompensas:

· Premio adquisición Presidencia de la Nación a la primera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $500.000

· Premio adquisición a la segunda mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $330.000

· Premio adquisición a la tercera mejor obra del Salón Nacional de Artes Visuales: $250.000

· Premio no adquisición a la primera mejor obra de cada categoría: $110.000

· Premio no adquisición a la segunda mejor obra de cada categoría: $80.000

· Premio no adquisición a la tercera mejor obra de cada categoría: $60.000





La exposición podrá visitarse a partir del 2 de septiembre durante los siguientes días y horarios:

Centro Cultural Kirchner: hasta el 15 de octubre de miércoles a domingo de 14 a 20 con reserva previa en cck.gob.ar

Casa Nacional del Bicentenario: hasta el 31 de octubre de jueves a domingo de 15 a 19 sin reserva previa (ingreso por orden de llegada hasta completar el aforo).





SEGUIR LEYENDO: