Thriller, novela negra y literatura fantástica: Trini Vergara lanza una nueva editorial en tres países

La editora Trini Vergara presentó hoy dos nuevos sellos editoriales con sedes en Argentina, España y México y anunció un catálogo de novela negra y thriller (sello Motus) y literatura fantástica (sello Gamon), entre los que se destacan las traducciones de autores como Luke Arnold, Nicholas Eames, Angie Kim y Brian MacLellan.

Vergara, quien tiene más de treinta años de experiencia en el sector, ha impulsado iniciativas como “Entre Editores”, que anualmente organiza coloquios sobre temas relevantes de la industria editorial, y también el estudio para el mejor conocimiento del perfil de lectoras de Argentina, España y México, a través de la encuesta “Mujeres que leen”, en la que han participado más de treinta mil personas.

La fundadora y directora general de la editorial explicó: “‘Trini Vergara Ediciones’ es mi tercer proyecto profesional, y ya puedo decir que es el más importante de mi vida. En el primero fui coemprendedora con mis padres, en Javier Vergara Editor. la visión de todo el español como nuestro mercado natural me viene de allí; en el segundo fui cofundadora de V&R Editoras. Mi dedicación al desarrollo de negocios editoriales se forjó en estos años”, señaló.

Desde Buenos Aires, dirigirá este emprendimiento, que ofrecerá historias para quienes disfrutan las emociones enfrentadas que provoca un buen thriller, y títulos muy esperados por los apasionados y exigentes fans del fantasy. “Somos lo que quieres leer”, es el lema con el que se presenta la casa desde ahora.

Durante la presentación de estos nuevos sellos, que fue vía Zoom, Vergara señaló que “este nuevo proyecto”, que lleva su nombre, “reúne todo lo aprendido” y enfatizó: “Se plasman mis ideas acerca del nuevo paradigma de la industria editorial en la era digital. Yo creo en el futuro, para mí ‘todo tiempo pasado fue peor’ (no ‘mejor’, como en la copla), me conmueven los proyectos ambiciosos, y no creo en los sueños imposibles”.

“La clave en mi caso es tener claras unas pocas ideas de fondo, abrirse a la vida sin prejuicios, saber corregir el rumbo cuando es necesario, y en el camino, elegir bien a tus compañeras y compañeros de viaje”, remarcó.

Motus y Gamon ofrecerán siempre versiones en español latinoamericano y español peninsular; y tienen el compromiso de publicar las sagas completas. Las historias de esta casa editorial estarán disponibles en papel, ebook a partir de marzo de 2021, y en algunos casos en audiolibro también.

El sello Motus editará en marzo El juicio de Miracle Creek de la americana de origen coreano Angie kim, un thriller judicial-psicológico, considerada una de las mejores novelas negras del año por la crítica, ganadora del galardón más importante de novela negra en EEUU: el Premio Edgar a la mejor primera novela. También editará La chica que se llevaron de Charlie Donlea, una historia de dos adolescentes secuestradas, de las cuales solo una logra escapar e investigará junto a la hermana de su compañera de cautiverio, una médica forense, la “escalofriante” historia.

Con el sello Gamon se editará Los reyes de la Tierra Salvaje de Nicholas Eames, novela Ganadora de los Premios David Gemmell y Reddit a la Mejor primera novela –de los galardones más prestigiosos en literatura fantástica-, y consagrada como “Mejor libro del año” en Fantasy Faction. La historia es la primea de la serie ‘La Banda’ y reúne a los cinco viejos mercenarios que tienen la misión de rescatar a la hija cautiva de uno de ellos, tarea que los vuelve a unir y comienza la aventura. También en marzo, el mismo sello dedicado al fantasy publicará La última sonrisa en Sunder City del escritor australiano Luke Arnold, una historia en la mejor tradición de la novela negra americana a lo Raymond Chandler: El nuevo Phillip Marlowe se llama Fetch Phillips, con una sorpresa, en sus novelas todo sucede en un mundo de fantasía urbana.

Los libros de “Trini Vergara Ediciones” estarán disponibles en todas las librerías más importantes de los cuatro países, tanto para venta en el propio local, como en línea, además de que ofrecerá la posibilidad de que los lectores adquieran sus ejemplares directamente en el ecommerce de la editorial, en Argentina y México.

