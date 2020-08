Abrió la convocatoria del Premio de No Ficción Libros del Asteroide

(shutterstock)

Un nuevo concurso literario ya abrió su convocatoria. Se trata del Premio de No Ficción Libros del Asteroide, lanzado por la editorial homónima fundada en Barcelona en 2005 por Luis Solano. Coincidiendo con su 15° aniversario, el concurso recibe, hasta el 15 de noviembre, proyectos de obras inéditas y escritas en castellano de autores de cualquier nacionalidad.

No hay restricción de género, aunque deberá ser de no ficción y se valorarán propuestas de ensayo, memorias, biografía o reportaje. La extensión de la obra resultante deberá ser de entre 150.000 y 300.000 caracteres con espacios. No se valorarán propuestas que hayan sido previamente enviadas a otras editoriales. Se aceptará una sola propuesta por candidato, pero no proyectos en coautoría ni presentados bajo seudónimo.

Los interesados deberán enviar por mail un texto con la descripción de la obra proyectada que, en caso de ser premiada, sería desarrollada bajo la supervisión de la editorial y posteriormente publicada.

La cuantía del premio será de 7.000 euros, suma que será considerada un anticipo a cuenta de la cesión de los derechos de edición a Libros del Asteroide. El autor recibirá 2.000 euros en la concesión del premio y 5.000 a la entrega del manuscrito, que deberá producirse durante los 9 meses siguientes al fallo del premio.

El premio será concedido por un jurado compuesto por Jordi Amat, Daniel Capó, Daniel Gascón, Leila Guerriero y el editor Luis Solano. El fallo del Jurado se hará público durante la primera quincena de enero. Más información, acá.





SIGA LEYENDO

Fotos, videoinstalaciones y robots: quiénes son los ganadores del Premio Itaú de Artes Visuales

7 puntos sobre el concurso de Letras del FNA: “¿Qué clase de estímulo y estrategia de política cultural es la supresión de otros géneros?”