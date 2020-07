–A la mañana siguiente era sábado –siguió Paula, ignorando el comentario–. No tenía nada que hacer. Desayunó frente a la computadora y en su casilla encontró el correo de un muchacho que había conocido en un curso de huerta dos años antes. Esta mujer siempre vivió en departamentos y no tiene dónde plantar nada salvo aromáticas en macetas sobre el marco de la ventana, pero había tenido la fantasía de la huerta, las botas de goma y la tijera de podar. Ella y el muchacho habían quedado muy amigos desde aquel curso a pesar de que él tenía veintiuno y ella, treinta y cinco, y la relación se había dado sólo por correo electrónico, ya que él vive a 400 kilómetros de Buenos Aires. El muchacho le escribía contándole sus discusiones con el padre, que no le perdonaba haber abandonado la carrera, o los conflictos con su hermano mayor, con quien compartía la responsabilidad del trabajo en el campo. En este último correo le contó que se había levantado a una vieja. Con las viejas, un piropo bastaba. A la mujer la desesperó que “la vieja” tuviera cuarenta años, sólo cinco más que ella. Recordó la descripción que el muchacho le había hecho del campo y de su “quinta” pegada a la casa. (El mucha-cho llamaba “quinta” a la huerta.) Y esa mañana, la mujer tuvo el impulso de llamarlo. Y lo hizo. Le preguntó si era verdadera la invitación al campo, abierta a cuando ella quisiera, porque estaba de vacaciones. El muchacho se mostró jovial y conmovido por su interés en hacer el viaje y conocer su campo. Dos horas después ella estaba en Retiro y una hora más tarde viajaba en el ómnibus por la ruta siete. El viaje duró seis horas. Llegó a la ciudad de Lincoln y se tomó un remís hasta el campo. Llegó agotada, a las 9 de la noche. El muchacho le presentó a su hermano, le mostró su habitación y le dijo que cenarían a las 9 y media. Cenaron los tres juntos y a las once, después de decir que, seguro, ella debía de estar muy cansada, los hermanos se despidieron. La mujer se despertó a las siete y desayunó con ellos. Recorrieron el campo. Dos galgos los seguían al costado de la camioneta, el hermano manejaba y el muchacho se bajaba cada dos por tres a revisar alambrados. Almorzaron a las doce. En invierno no hacían siesta para aprovechar las horas de luz. A las dos estaban los tres a caballo y otra vez los seguían los galgos. A las seis tomaron mate y cada uno fue a su habitación a descansar hasta la hora de la cena. La mujer no sabía qué ponerse. Había traído un vestido pero le parecía demasiado para el campo. Se probó un pantalón negro pero en el espejo del baño lo vio apretado, le daba aspecto muy de levante. Optó por el vestido. Cuando salió del cuarto, el muchacho estaba en el living, miraba televisión. La mujer le preguntó por el hermano y dijo que se había ido a la ciudad. Eso le dio el indicio de que había preparado la situación para que estuvieran a solas. Miraron televisión y cuando terminó una película con Susana Giménez de los años 80, cenaron solos a la luz de dos velitas que él había encendido sobre un plato. En una vitrola antigua sonaba música francesa y ella lo felicitó por el puchero de gallina. Ah, todo el tiempo tomaban el vino tinto que ella había llevado. Después de cenar el muchacho se sentó en el mismo sofá delante de la televisión pero no la encendió. Abrió una caja de zapatos en la que guardaba un paquete de cigarrillos, un cuadrado de marihuana del tamaño de un jabón y un moledor cilíndrico de madera. Desarmó un cigarrillo. Estiró el papel e hizo una pilita de tabaco sobre la mesa. Colocó un poco de marihuana en el moledor. Lo giró y la mezcló con el tabaco. Volvió a armar el cigarrillo. Lo fumó mientras le hablaba de la “quinta”. Dijo que era una picardía que estuviera seca en invierno, que el año entrante la cubriría con plástico y entonces tendría un invernadero. No le convidó cigarrillo ni ella lo pidió. Volvió a repetir la operación y fumó otro. Se recostó en el sofá, muy cerca de la mujer. Permanecieron callados. El comentario que él había hecho sobre lo fáciles que eran las viejas la desanimaba para tomar la iniciativa. Aunque era obvio que él había preparado la situación: la cena cocinada por él mismo, el hermano que se había ido, la segunda botella de vino que sacó de la bodeguita privada de su padre, el tono lánguido de voz, la luz tenue, la marihuana. ¿Cómo volver a Buenos Aires si al final no pasaba nada? Era muy probable que el mucha-cho fuese torpe y brusco, como cualquier joven. De repente lo imaginó encima de ella, excitado como un perro y acabando en segundos. Por otra parte, la sensación de que ella hubiese provocado ese fuego podía ser gratificante.