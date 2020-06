La única amiga de Malena era yo. Las demás no la soportaban. Les parecía demasiado delicada, “selectita”, con aires de superioridad. Yo la defendía todo el tiempo porque lo que les producía rechazo era simple envidia: su belleza felina, sus ojos verdes rasgados y sus movimientos lentos, un conjunto que alucinaba a los hombres y Malena, como si nada, como si no se diera cuen-ta. Para colmo, era la mejor artista del taller. La diferencia entre su talento y el del resto se notaba a la legua, pero ¿quién estaba dispuesto a admitirlo? Es así, qué se le va a hacer, me consolaba. Las mujeres que tienen todo son muy pocas y Malena era una de ellas. Hablábamos mucho, sobre todo del amor, que nos faltaba a las dos. Un día la pasé a buscar para ir a una exposición y tuve que esperarla cuarenta minutos: era una obsesiva, una maniática de la perfección. No podía salir de su casa si no estaba impecable, desde la uña del dedo chiquito del pie hasta el flequillo. Ya sé con quién te vas a llevar bárbaro, le dije. Conozco un tipo tan esteta como vos. Es cirujano plástico y muy sensible.