-El vestuario, vintage, artesanal, a medida, es parte de la imagen de AAB, basado en la percepción de la estética de glamour de Barbie y es usado deliberadamente para implicar que el interés en el “estilo” no excluye el “activismo sin miedo”. Cuando era niña, en los 70, anhelaba y deseaba tener mucha ropa de Barbie para mi muñeca (de segunda mano), pero era muy cara en ese momento y no podía tenerla. Así que para mi noveno cumpleaños, mi madre me hizo un armario entero como sorpresa. Lo hizo todas las noches después de que me acostara. Siempre he guardado esta ropa, ya que sabía desde entonces que era preciosa, y una labor de amor. Cuando se me ocurrió la idea de la Barbie Activista recordé aquel armario y empecé a vestir a AAB con esa ropa porque era perfecta para la estética que quería. Además, me pareció una buena manera de honrar el trabajo de mi maravillosa madre, de 93 años.