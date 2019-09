La mayoría de estas notas periodísticas fueron realizadas por sugerencia mía a mis editoras o editores porque me importaba destacar el trabajo de estas creadoras en cuya obra indagué porque en el momento de la propuesta estaban con una muestra en curso o, si eran extranjeras, estaban de visita en nuestro país y me parecía un desperdicio no dar cuenta de su trabajo. O aún no estando de visita, sus muestras en otras partes del mundo me parecían acontecimientos que necesitaban hacerse públicos en Buenos Aires cuando pocxs lo estaban difundiendo por aquí. A muchas de ellas, como podrán leer, tuve el privilegio de entrevistar.