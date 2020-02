Paola y Ezequiel se rieron todo el viaje. Se reían, se reían y nos volvían a todos locos con la risa. Le pedían a papá que subiera el volumen y ella se peleó conmigo toda la ida por el espacio, por el calor, porque la tensión entre papá y mamá eran cables pelados sueltos en el aire. Pero yo estaba feliz de que hubiera aceptado viajar, de que estuviéramos juntas, aunque sólo fueran unos días. Porque yo sabía que ella no iba a volver a Buenos Aires, que en algún momento de esas vacaciones Paola nos iba a dejar. Ese verano papá había alquilado un castillo rosa en Mina Clavero. Viajamos doce horas en auto. En la radio habían dicho sensación térmica treinta y cinco grados, y a pesar de que con las horas el calor húmedo se había ido secando, quedaba el ardor del sol en los brazos, en las rodillas, en todos los lugares donde el aire acondicionado había perdido la batalla. Casi al final, Paola dijo que no sentía las piernas. Le había tocado viajar atrás pero en el medio. Si me hubieran dejado a mí, ella no se habría quejado del dolor, pero no quiso por nada del mundo que me interpusiera entre ella y su novio. Ezequiel se sentó atrás de mamá, porque papá para manejar llevaba el asiento casi recostado y a Ezequiel no le hubieran entrado las piernas. Así que atrás de papá iba yo, que por entonces era más corta.