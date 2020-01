El relato Mendigos de Londres es el más largo y también el más complejo, el más intenso creo. Para hacerlo tomé como punto de partida un diario que llevé en una visita a Londres en donde estuve solo, sin saber el idioma, desorientado en una ciudad hecha de íconos. Más que las maravillas turísticas me sorprendieron los mendigos, bastante organizados, casi integrados a la sociedad que de alguna manera los mima, por lo general limpios, afeitados, con una serenidad despreocupada que me hizo dudar sobre su condición. En aquel momento yo mismo me sentía un poco caído, por fuera de la sociedad, y buscaba en ellos una empatía posible. Pero una empatía en base a la caída no resulta bien y algo que el narrador no sabe termina acechando a la vuelta de la esquina, un peligro que estaba pujando por decir su verdad desde un punto preciso de su propia historia.