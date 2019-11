- Están los antecedentes de los casos de Portugal y Grecia, en ambos con crisis muy graves y que pidieron ayuda al FMI asociado al Banco Central Europeo y a la Comisión europea, la llamada Troika. En un inicio los dos aplicaron la misma receta: austeridad, recortes, privatizaciones, retiro del Estado de muchos retomó una decisión soberana: no seguir adelante con lo que le proponía el Fondo Monetario en 2015. Eso le costó que durante los primeros dos años del gobierno de coalición del socialismo tuvieran la amenaza permanente del FMI que por violar justamente ese ajuste estaban condenados a caer en la desgracia eterna y nunca más iban a crecer. Pasó todo lo contrario. Esto es algo que debe servir como referencia. La idea de romper con el Fondo tiene un montón de matices porque lo que hizo Portugal fue romper con lo que establecía el programa del FMI pero también se puede pensar en romper y no pagarle la deuda unilateralmente. En ese caso, que es lo que proponen fuerzas de izquierda en la Argentina, habría que pensar qué consecuencias traería enfrentarse al G7 en pleno y evaluar como pueblo, sociedad y como gobierno si ese enfrentamiento vale la pena; si estamos en condiciones de afrontar las consecuencias y si consideramos esa alternativa menos mala que la de hacerle al caso. En cualquier caso, para barajar una ruptura de ese tipo hay que empezar por entender que no hace falta hacerle caso en un cien por cien al Fondo Monetario y eso es justamente lo que plantea la película.