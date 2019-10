—Yo creo que me quedo con la de escritor de ficción y en este momento con la de novelista, más que la de cuentista, porque estoy escribiendo novelas. Hace mucho que no escribo cuentos. Pero yo en el mundo del guión, en el mundo del cine en general, yo me siento un invitado. Me encanta que me inviten, pero el mundo que siento como más propio es el de los libros. El de los libros que leo y eventualmente los libros que escribo. Suponete, a mí no se me ocurre inventar una historia para cine. Yo no hago guión original. Cuando yo pienso una historia nueva, pienso un libro. Y los dilemas y los problemas y que busco resolver son literarios: una estructura, una voz narrativa, un tiempo verbal, un cierto nivel de discurso. Y ni se me ocurre llevárselo a cineastas a ver si les interesa, porque siento que el impulso eventual tiene que venir ahí. Vos me preguntás hoy: “Che, Lo mucho que te amé, ¿da para una película?” No tengo la más puta idea. Si dentro de unos meses viene alguien del mundo del cine y me dice: “Che, leí Lo mucho que te amé y se me ocurrió que puede ser una película”. “Ah, ¿vos decís? Tomemos un café”. Pero recién ahí. Yo me siento profesor de Historia y escritor.