—V.B.: Sí, y no me sorprendería lo que el espectador trae. Entonces me parece que esa posibilidad de que el espectador te diga algo que vos no te imaginabas es lo mejor que te puede pasar. Porque vos decís "lo que yo quería hacer acá es…" y el otro te devuelve otra cosa. En ese corrimiento que uno tiene que hacer para entender es donde está la riqueza de la comunicación y de alguna manera el fin último de por qué uno hace estas cosas.