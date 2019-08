La obra de arte no se explica (…). La obra de arte se siente y uno la siente, nada más, decía el escritor francés Octave Mirbeau. Algo parecido parece pensar Andrea Fernández (Buenos Aires, 1991), pintora, ilustradora y diseñadora gráfica. "Me resulta difícil poner en palabras mis obras. Los que me conocen dicen que me escondo en mi arte. Puede ser, me cuesta comunicarme de otra manera", confiesa Andie, como le dicen cariñosamente.