"En una Europa polarizada y con muchas tensiones raciales, una gran compañía belga que estuvo de visita en el Teatro Colón elige tomar unas de las obras icónicas de la cultura hispano hablante para contestar estas tensiones. ¿Qué me dicen de un Sancho Panza congolés? ¿Qué me dicen de una Dulcinea albanesa? Todos ellos son de Bruselas. Todos ellos forman parte del elenco. Y no solamente hay gente de todos lados, sino que junto al canto lírico europeo mezclaron hip hop, R&B, slam poetry y hasta murga rioplatense", grafica Gerardo Salinas, quien está a cargo de la dramaturgia de la obra.