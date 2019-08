"Mas si amanece y no aportó dinero

¡ay de Margot! Entonces enfurezco,

No puedo verla, degollarla quiero (…)

Pero vuelve la paz, se tira un pedo

Más criminal que de un cañón la bala,

Riendo me da un golpe, luego, quedo,

"¡súbete!" dice, en tanto que se instala.

Dormimos como un zueco, ambos beodos (…)

"Por tu lujuria nos desvencijamos!",

En el burdel en donde el pan ganamos".

Que llueva o truene, tengo el pan seguro.

Soy vicioso y halléme una viciosa.

No sé cuál de los dos lo es más, lo juro.

Y la basura nos parece hermosa

Y el honor nos repugna y lo ahuyentamos

En el burdel en donde el pan ganamos"