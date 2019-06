Todavía no llegó la primavera a Chivilcoy. Estamos en septiembre de 1866, por eso el clima es templado, casi caluroso. Chivilcoy no es una ciudad, apenas es un pueblo, pero nuevo, porque se fundó en 1854, doce años atrás. Juana Manso está sentada frente a un grupo de gente que no le quita la mirada de encima. A su lado, Nicolás Avellaneda —que en unos años será Presidente de la República— la escucha atentamente. Es la primera vez que Juana Manso visita Chivilcoy y, francamente, está maravillada. La invitó su fundador, Don Manuel Villarino, y ella aceptó sin dudarlo. Ahora habla con firmeza sobre la cultura popular. Explica la importancia de la educación pública y mixta y hace especial énfasis en la igualdad que debe primar entre hombres y mujeres. No todo es silencio. Hay también insultos y en un momento se oyen piedrazos en el techo. Ella no se intimida, continúa. Cuando concluye, todos aplauden.