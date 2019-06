Por eso, cuando el 24 de febrero de 2007, año de la primera traducción de Claus y Lucas, el corresponsal de El País de España, Javier Rodríguez Marcos, llegó al departamento de Nuechâtel donde Agota vivía casi recluida, esperaba a la gran autora desplegando sabiduría y frases célebres y citas eruditas, o develando el secreto de su escritura mágica, se encontró en cambio con una mujer de 72 años, cansada, detallando sus hernias que casi le impedían caminar, contando que ya no viajaba porque no podía soportar el peso de las valijas, que veía televisión y "solo" leía novelas policiales, que no creía en la literatura y sobre todo, que había dejado de escribir. Le faltaban cuatro años para morir. Claro que ella no lo sabía. Le había hecho decir a su personaje Sandor: "Uno no puede escribir su propia muerte". Agota Kristof tampoco pudo.