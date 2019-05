En el segundo acto, Blanche se autorretrata con melancolía mientras alecciona a su hermana: "La gente suave debe brillar y dar resplandor" ("Soft people have got to shimmer and glow"). En el acto tercero, llega el número más conocido, que capta con agudeza la clave de la obra de Williams: "¡Quiero magia!"("I want magic!"). Por otra parte, casi al final, ella canta: "Puedo sentir el aroma del mar" (traduzco libremente: "I can smell the sea air"). Es tal vez el momento de mayor lirismo, donde Previn recurre al arpa, los vientos, los metales con sordina y la celesta para realzar el triste clima de irrealidad con que Blanche se va despidiendo.