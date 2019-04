Hay un dolor ahí, en el pecho, que desde 1982 no se ha disipado. Es imposible no recordar todo lo que esta Nación ha vivido con la Guerra de Malvinas: los soldados tan jóvenes, el hundimiento del Belgrano, todos los caídos en combate, los que se suicidaron después, las familias buscando a sus hijos, los ex combatientes exigiendo reconocimiento a su labor. Todos los años, las historias vuelven, más fuertes y conmovedoras, pero también aparecen nuevas, porque esa guerra parece no haber terminado.