M.C.: –Si de verdad no se pronunció el nombre de Borges en esta reunión deberíamos anotar este momento como histórico de algo. Habría que chequearlo, pero es probable que haya sucedido y es sorprendente que haya sucedido, o al menos a mí me sorprende, pero yo de literatura argentina no sé nada. Estoy casi de acuerdo con lo que decís sobre Latinoamérica, que es una manera amable y correspondiente al respeto que te debo, de decir que no estoy de acuerdo. Por supuesto que cada escritor se siente antes que nada escritor de su país, pero me parece que hay una diferencia grande en la medida en que un mexicano, un colombiano, un venezolano, chileno o lo que sea, sienten que su ser mexicano, su ser colombiano, etcétera, implica en segunda instancia un ser latinoamericano. Suponen, es una parte significativa de ese ser mexicano o colombiano o chileno o peruano. En cambio los argentinos durante muchísimo tiempo pensamos que no. Pero yo creo que no es que pensamos por una cuestión de capricho, que también lo había por supuesto, sino porque vivíamos en un país cuyas variables más apreciables no eran latinoamericanas. Para sintetizarlo mucho, la polarización social, las desigualdades muy extremas y la ausencia de una clase media; el desinterés del Estado en la salud, la educación y la seguridad de sus miembros, el hecho de que eso fuera básicamente privado para los que lo necesitaban y desdeñable para los demás; todo eso no se verificaba en la Argentina. Pero empezó a verificarse poco a poco: si hubiera que poner un hecho fundacional simbólico creo que sería la Guerra de las Malvinas cuando entendimos que no éramos más que un país latinoamericano sólo porque los países latinoamericanos se hacían cargo de nuestra desgracia, mientras los demás se reían al lado de la pérfida Albión…