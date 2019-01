Me llamo Lorena. Soy planeadora de aviones. No soy profesional, aunque me hubiese gustado. En realidad vuelo de vez en cuando pero no llevo pasajeros. Aprendí que mejor sola. Las naves giran mejor cuando van livianas.

El nombre de él no lo voy a decir. No quiero decirlo.

El 6 de agosto de 1945, a las 8:16 de la mañana, uno de los tres B29 que sobrevolaban Hiroshima arrojó su primera bomba atómica sobre mí.

Los propósitos fueron amorosos.

No voy a decir su nombre. Ya dije que no lo iba a decir. Este suceso fue mi historia. Es la carne de la historia. Trompadas de aviones. Trompadas de bombas.

Me enamoré de él a los veintiún años cuando volvíamos de una fiesta. Habíamos estado casi toda la noche juntos, en la misma casa, junto a un montón de otras personas. De otros hombres. No nos habíamos dado cuenta de nuestras presencias. No hasta adentrada la noche. Yo bailaba. No había ido sola a la fiesta, estaba con gente. Acompañantes.

Así y todo, bailé sola con los ojos cerrados como para no enterarme. Él hacía una cosa parecida. Sostenía un vaso de plástico. Bailaba solo. En un momento estábamos mirándonos fijo. A mí, todo eso me retrajo. Las aviadoras no se entregan fácilmente ni tuercen el cuello ante nada. Pero ahí estaba yo. Hecha enteramente una criatura con el cuerpo avergonzado. La piel de gallina la tenía toda en las piernas.

Me invitó a bailar como para no seguir haciéndolo solos. Eso dijo. Que bailar cerca era mejor que bailar lejos. Algo de la utilización del espacio.

Las aviadoras necesitamos labia para acatar determinadas cosas.

Hacía mucho que no me sentía femenina. Eso no me gustaba. Quería que lo interesante en mí fuera la dualidad. Seguir siendo un varón también. Pero no. Él, mientras bailábamos, me insistía en lo de la princesa. Que yo, toda entera, no parecía otra cosa. Ese comentario lo anulé. Seguí adelante. Primero bailamos, después bebimos. Él más que yo, porque era el varón y yo la nena. Cuando se hizo de madrugada le comenté de mi oficio. Se rio bastante. Me dijo que quería acompañarme para que no caminara sola. Fui hasta el sector de bailes que todavía funcionaba. Un cúmulo de amigos movía los brazos como cucarachas. No distinguí quien abandonaba de quien todavía empinaba la cabeza. Cuatro chicas largaban líquido de las bocas, se agarraban los estómagos. Mis amigos ya estaban lejos. Los saludé con un guiño de ojos y salí a la calle.

Me gustaron sus zapatos, y el traqueteo en el asfalto. Lo miré a los ojos mientras esperábamos que cambiara la luz del semáforo y ahí, de repente: bum. Alguien, por allá arriba en el cielo. En las estrellas, o quizás dentro del aro de alguna galaxia, alguien con traje de abrojos arrojó una. Una de esas.

Enola Gay se llamaba el avión que transportaba la bomba. Dicen que tenía el poder del sol, las estrellas y el cosmos. Enola Gay se llamaba la madre del piloto que la tiró, así que fue como rendirle culto. El hijo, a la madre. Cuánto amor.

El nombre código de la bomba era Pequeño Niño. Así que estaba todo relacionado. La madre, el hijo, y una catástrofe que ni les llega. Que ni los toca.

Este que tengo acá es Enola. Nuestro peluche, nuestro mono. Es un luchador innato. Salió así de fábrica, enguantado. A Fabio le gustaba llenarlo de besos, y a mí, abrazarlo para dormir. A Enola se lo quedó él. Yo me quedé con todo esto.

La primera salida solos fue a un bar a la tarde. Pero no tomamos café, comimos algunas harinas. Me acuerdo del detalle porque a mí las harinas no me hacen bien. Me quitan dinamismo. Los aeronautas no consumimos harinas, ya que al contrario de lo que dice la mayoría de la gente, no nos hacen felices, sino más bien depresivos, reflexivos. Cuando le conté esto, me sonrió. Creo que ahí empezó todo lo de estar enamorados.

Le dije que tenía que irme temprano y volé. Si me hubiese animado lo llevaba conmigo. Pero no. También quería estar sola para procesar. Nos besamos a la orilla de las ruedas de mi nave y partí. Nos vimos al día siguiente. No había mucho que hacer al respecto. Ya nos incendiábamos.

A partir de ese entonces nos volvimos inseparables. Estábamos acostados en la cama más tiempo del que el mundo podía contener y, abrazados, podíamos seguir de largo durante todo el departamento. Todo el edificio. Rodar por el barrio y morirnos. Él me succionaba las mejillas y yo, como si eso pudiese hacerse, lo llevaba a volar dormido.

Más de una vez lo cargué en una avioneta dormido. No se enteró nunca. Nunca se dio cuenta. Sueño pesado, mi primer novio. Todo pesado tenía Fabio. Basta con mirarlo a los ojos. Tiene una masculinidad que se le escapa, como si mil hombres estuviesen acá parados.

Pudo tanto conmigo que yo no sé, hasta daltónica me volví. Nunca más pude planear aviones. Nunca jamás volví a distinguir un blanco de otro blanco. Para mí, todos los blancos se volvieron iguales.

Nos gustaba mirar películas, sobre todo comedias. Yo por mí misma no podía reírme, tenía que hacerlo con él. Una vez que él me daba el pie, ahí estaba yo, dispuesta. Una sola vez vimos una película dramática que contenía aviones. La vimos abrazados, entendíamos muy bien de qué se trataba. Peleas de aviones en el cielo como cuerpos de hombres queriendo arañarse.

A partir de ese día decidí que no era buena idea seguir viendo historias dramáticas. Nada bueno podía salir de ahí.

Me fui al baño y me miré al espejo. Hice de cuenta que me estrellaba y me perdía en el Atlántico Norte. Muchas aviadoras se habrán muerto así. Quise que algo de eso me pasara. El baño de la casa de mi enamorado me transportaba, qué risa. Era ese el comienzo del estallido, las primeras quemaduras.

Me llamo Lorena. Y tuve que dejar de planearlos a los aviones. Tuve que dejarlo todo.

La radiación de Fabio algunas veces me hace doler la cabeza. Porque el estallido no es solamente en el instante, dicen que dura por generaciones. En mi generación la consecuencia de la radiación no se va con aspirina.

A mí no me parece gracioso.