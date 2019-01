Sí, me costaba abandonar ese reino de las esculturas flotantes… Pensé que, en la Argentina, no sería difícil reunir una muestra antológica de esta tendencia. No hay duda de que sobrarían ejemplos de calidad: abstractos o figurativos y, en cualquier caso, de una heterogeneidad radical. Pero tal vez los curadores están demasiado atentos a los nombres de autor, a cronologías y efemérides, a los devaneos teóricos y a un sistema siempre inestable de legitimaciones. ¿Por qué no seguir el ejemplo de Matthieu Poirier y perseguir con modestia la curva caprichosa pero rítmica que traza un motivo formal a través de la historia reciente del arte?