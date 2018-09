"Durante 30 años, quince más de los que hubiera debido, me dediqué a la publicidad y gané muchísima plata: tanta que no sabía en qué gastarla", confiesa. Con esos ingresos financió la mayoría de sus películas. En 1986 dirigió La película del rey, por la que ganó un León de Plata y un Goya. Ese éxito le permitió, tres años después, filmar Eterna sonrisa de New Jersey con Daniel Day-Lewis, lo que considera el gran fracaso de su vida: "el guión era pésimo".