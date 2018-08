Una de las primeras materias en común es la pregunta sobre la libertad en el arte. Y como casi en todas las demás, ni Salter ni Cather están dispuestos a aburrirnos con juicios neutrales ni palabras blandas. ¿Qué significa ser libre en el arte? "Me refiero a la libertad de no dejarse atar por cualquier idea aceptada de moralidad ni por ningún catecismo. No debe haber ninguna prohibición en lo que está permitido imaginar o pensar", dice Salter. ¿Novelas que solo nos repiten que los malos son malos y que los buenos son buenos? ¿Descripciones donde los malos casi siempre son feos y las víctimas casi siempre son bellas? Tal vez es momento de refinar nuestras sospechas como lectores.