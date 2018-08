-Yo a Glauber Rocha lo descubrí tarde, no en la época de juventud que mencionaba antes. La relación fue casi por azar. Si la ficción la iba a poner en Bahía, los acarajé y la lucha en las calles, como Glauber es un realizador bahiano, pensé que tenía que estar. Hicimos un pequeño film, que proyectamos en la obra, un poco al estilo de Glauber. Entonces ponemos esta pequeñita película, dura unos 9 o 10 minutos, muy influenciada por Rocha. Eso a nivel formal.

A nivel de contenido lo interesante es el Glauber político. La defensa de su cultura en contra del colonialismo. Si yo estoy hablando del Macbeth, que parece un neo colonialista, es lógico que aparezca Glauber Rocha, como una de las voces en contra del colonialismo y en defensa de los valores culturales latinoamericanos y de cada sitio.

Y otra vez mi historia. Yo vivía acá y mis viejos eran españoles. Para mi viejo, que era una persona profundamente inculta pero que consideraba que no lo era, todo lo se encontró aquí que no fuese italiano, español o lo que no fuese colonizador, era una mierda. Para él el folklore argentino era una porquería. Un indio era un vago de mierda que no sabía hacer nada. Ese era el pensamiento de mi padre. No tenía la menor idea de lo que podía significar una cultura aymará o quechua. No podía entender que había allí una cultura.

Esas cosas a mí me han dolido mucho. Yo no entendía nada, estaba muy confundido de pibe. A mí también me costó mi trabajo reconocer eso. Porque la argentina es una sociedad eminentemente racista. Estamos viviendo en una Argentina racista. Esto tiene que ver con la superación del racismo que me tocó vivir en mi propio barrio, en Grand Bourg, donde vivía mucha gente con rasgos aborígenes.

Son muchas las cosas que me llevan a entender la importancia que Glauber Rocha le da a esas personas, que son las raíces de una tierra colonizada.