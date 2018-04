Yasmina Reza se sorprendió con alegría por la pregunta; para cualquier artista es un alivio poder hablar de lo que pesa. Y, como una niña que se quita de encima una tensión, respondió: "A veces lo uno llega a hacer no es lo que uno deseaba hacer. Por ejemplo, hay partes de Art que no me gustan. O, Bella figura, mi última obra. Yo quería cortar una parte porque es un horror. Y los actores no querían. Pero yo sé que esos eran unos textos que no me habían salido muy bien. Cuando esto pasa, uno se topa con sus propios límites".