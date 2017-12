Sonia y su tío Iván en Carmen de Patagones reciben en su hostel la visita del padre de ella con su nueva novia. El pasado que pesa, las heridas que no se cierran, la búsqueda por encontrar el amor, los amores no correspondidos, la soledad profunda de todos sus personajes son algunos de los tópicos que trabaja la obra. Y aunque el estreno de esta pieza se haya dado en Moscú, una sala para unos treinta espectadores que daba el marco ideal para la intimidad que pedía el tema, lo cierto es que su potencia resiste cualquier mudanza. A partir del 6 de enero la obra se muda a El Camarín de las Musas, una de las salas estrella del off porteño. En horario central –sábados a las 22.30- y prometiendo doble función semanal desde febrero –se sumará la función del domingo a las 18- se anima a enfrentar el verano pero con una gran carta en su manga: una obra bellísima, dura sí, pero con unos personajes tan profundos que no pueden más que emocionar a la platea.