Instagram no tengo. Sí, me llevo bien. Tengo una bella camarita digital, que es hermosa y la uso bastante. A veces también hago fotos con el teléfono. Pero es otra relación con lo digital que con lo analógico. Si pierdo una carpeta de fotos en la computadora, por más que me encanten, no me preocupa demasiado. En el viaje perdí un montón, lo lamenté un poco y listo. En cambio, si pierdo un rollo, aunque no haya nada que me interese especialmente, me duele. Si algo me atrajo de la fotografía como medio fue la magia. La magia y toda la cosa alquímica. La imagen latente, la luz incidiendo en la gelatina de plata y haciendo la imagen, el tiempo que esa imagen está latente hasta que se revela. Los rollitos esperando el revelado, las copias de trabajo, todo el tiempo y la energía humana que lleva todo el proceso, desde el momento en el que se hace la foto hasta que finalmente se hace la ampliación de una imagen en la que se siente que hay algo; todo eso es vida. Esa vida está en la imagen y se siente. Y eso en la imagen digital no está. Va por otro lado. Yo celebro todo medio que permita la expresión humana. Y lo disfruto también. Pero quiero decir que para mí todo lo analógico, la copia hecha en gelatina de plata, tener en las manos un original, me produce una sensación distinta de tener una copia inkjet, aunque la copia inkjet sea más perfecta quizá que la otra. La cosa orgánica de la fotografía analógica me atrae mucho. No es que me lleve mal con lo digital, para nada. Y lo celebro porque a su vez da posibilidades de todo tipo. Alguien decía "es lo mismo pero sin magia". Y yo creo eso. Hay una magia que tiene lo analógico y a mí me atrae la magia más que cualquier otra cosa.