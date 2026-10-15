La inflación interanual oficial creció en Cuba y se situó en septiembre en el 28,44%, pero la cifra real puede ser mucho mayor

Clientes de un mercado abierto en La Habana, Cuba (AP Foto/Franklin Reyes/Archivo)

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La inflación interanual en el mercado formal de Cuba alcanzó el 28,44% en septiembre, mientras que la variación mensual fue del 3,37%, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El indicador prolongó la tendencia ascendente que se registró durante varios meses de este año. Este comportamiento refleja el impacto económico del cerco petrolero de Estados Unidos sobre la isla, que impulsó un aumento generalizado de los precios.

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Las estadísticas oficiales no incluyen la evolución de los valores en el mercado informal, que concentra una mayor oferta de productos. De acuerdo con expertos independientes, la inflación en ese circuito podría ubicarse en niveles de tres dígitos.

Los datos también difieren de la percepción de la población, que advierte aumentos asociados al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias que Washington aplica desde mayo. Estas medidas, según el texto, desalientan la llegada de inversores extranjeros.

Por rubros, el mayor incremento interanual correspondió a Bebidas Alcohólicas y Tabaco, con el 46,71%. Le siguieron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con el 42,66%; Restaurantes y Hoteles, con el 39,11%; y Transporte, con el 24,80%.

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Fotografía de archivo de una mujer que camina por una calle de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El área de Muebles y Artículos para el Hogar registró una suba de dos puntos porcentuales frente a agosto y llegó al 23,44%.

También se observaron alzas en Servicios de la Vivienda (21,62%), Bienes y Servicios Diversos (21,04%), Educación (20,24%) y Prendas de Vestir y Calzado (12,85%).

La Salud se mantuvo como la categoría con menor inflación, con el 0,29%. Las Comunicaciones presentaron una variación limitada, del 0,74%.

Cuba atraviesa una crisis económica y energética asociada a factores internos y externos. La pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía.

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La población enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias y un aumento marcado de los precios, en especial de alimentos y medicamentos en los mercados informales.

Entre 2020 y 2025, la economía cubana acumuló una contracción superior al 15%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que en 2026 la isla registrará la mayor caída económica de la región, con una baja estimada del 10,3% en el producto interno bruto (PIB).