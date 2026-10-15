Cuba

La inflación interanual oficial creció en Cuba y se situó en septiembre en el 28,44%, pero la cifra real puede ser mucho mayor

El dato estatal no incluye el mercado informal, donde la variación de precios podría alcanzar los tres dígitos, según expertos independientes

Clientes de un mercado abierto en La Habana, Cuba (AP Foto/Franklin Reyes/Archivo)
Clientes de un mercado abierto en La Habana, Cuba (AP Foto/Franklin Reyes/Archivo)
Guardar

La inflación interanual en el mercado formal de Cuba alcanzó el 28,44% en septiembre, mientras que la variación mensual fue del 3,37%, según informó este miércoles la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El indicador prolongó la tendencia ascendente que se registró durante varios meses de este año. Este comportamiento refleja el impacto económico del cerco petrolero de Estados Unidos sobre la isla, que impulsó un aumento generalizado de los precios.

PUBLICIDAD

Las estadísticas oficiales no incluyen la evolución de los valores en el mercado informal, que concentra una mayor oferta de productos. De acuerdo con expertos independientes, la inflación en ese circuito podría ubicarse en niveles de tres dígitos.

Los datos también difieren de la percepción de la población, que advierte aumentos asociados al bloqueo petrolero y a las sanciones secundarias que Washington aplica desde mayo. Estas medidas, según el texto, desalientan la llegada de inversores extranjeros.

Por rubros, el mayor incremento interanual correspondió a Bebidas Alcohólicas y Tabaco, con el 46,71%. Le siguieron Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, con el 42,66%; Restaurantes y Hoteles, con el 39,11%; y Transporte, con el 24,80%.

PUBLICIDAD

Fotografía de archivo de una mujer que camina por una calle de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)
Fotografía de archivo de una mujer que camina por una calle de La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

El área de Muebles y Artículos para el Hogar registró una suba de dos puntos porcentuales frente a agosto y llegó al 23,44%.

También se observaron alzas en Servicios de la Vivienda (21,62%), Bienes y Servicios Diversos (21,04%), Educación (20,24%) y Prendas de Vestir y Calzado (12,85%).

La Salud se mantuvo como la categoría con menor inflación, con el 0,29%. Las Comunicaciones presentaron una variación limitada, del 0,74%.

Cuba atraviesa una crisis económica y energética asociada a factores internos y externos. La pandemia del COVID-19, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las políticas económicas y monetarias nacionales agravaron los problemas estructurales de la economía.

La población enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias y un aumento marcado de los precios, en especial de alimentos y medicamentos en los mercados informales.

Entre 2020 y 2025, la economía cubana acumuló una contracción superior al 15%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que en 2026 la isla registrará la mayor caída económica de la región, con una baja estimada del 10,3% en el producto interno bruto (PIB).

Temas Relacionados

Cubainflación en Cubaeconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Un total de 107 personas privadas de libertad se convirtieron en las principales víctimas del recrudecimiento del castigo en las cárceles cubanas durante septiembre de 2026, según el más reciente informe del monitoreo independiente de Cubalex

Cuba intensifica la represión en las cárceles: 107 personas encarceladas sufrieron abusos en septiembre

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay

El preso político habría sido sometido por varios guardias para que le cortaran el cabello durante un operativo en la cárcel de Guanajay, según una denuncia difundida por la activista Anamely Ramos

Denuncian agresión contra el rapero cubano Maykel Osorbo en la cárcel de Guanajay

Los límites de pago en Cuba impiden comprar alimentos básicos como el pollo, pese a contar con dinero

Un periodista narró cómo encontró el producto después de organizar su jornada alrededor de hallarlo. Tenía tres formas de pago distintas y ninguna fue aceptada por el vendedor.

Los límites de pago en Cuba impiden comprar alimentos básicos como el pollo, pese a contar con dinero

Usuarios cubanos reportan fallas en telefonía, Internet y pagos digitales de Etecsa

Las quejas recogidas en varios municipios de La Habana describen llamadas imposibles, redes que no se recuperan tras los cortes eléctricos y dificultades para comunicarse con familiares, trabajadores e instituciones

Usuarios cubanos reportan fallas en telefonía, Internet y pagos digitales de Etecsa

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

La concentración de residentes, atribuida a un testimonio citado por Ciber Cuba, sería la segunda en menos de cuatro días, sin confirmación independiente sobre su alcance ni reportes verificados de detenciones

Crisis eléctrica: una nueva protesta expone el impacto de los apagones en Cuba

TECNO

Startup de exGoogle recaudó 300 millones de dólares para que la IA diseñe chips

Startup de exGoogle recaudó 300 millones de dólares para que la IA diseñe chips

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy jueves 15 de octubre

Crecen los daños de barcos a los cables submarinos de internet: los casos que encendieron las alarmas

Epic Games programó con IA su nuevo lanzador y asegura que es 46% más veloz que Steam

Nueva solución para la escasez de energía: baterías usadas de autos eléctricos que alimentan centros de datos y fábricas

ENTRETENIMIENTO

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

MUNDO

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú

¿Aliados o enemigos? La razón oculta detrás de la tensa calma que define la convivencia entre carpinchos y caimanes

Identifican un fósil de cocodrilo prehistórico que podría cambiar lo conocido sobre la alimentación de estos reptiles

“No existe la basura, solo hay cosas en el lugar equivocado”: la curiosa filosofía que convirtió cassettes y cepillos de dientes en un edificio europeo