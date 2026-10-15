Intoxicación en una escuela de Santiago de Cuba deja 26 personas bajo atención médica

57 menores permanecen hospitalizados - crédito onlymyhealth.com

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Un total de 25 estudiantes y un adulto recibieron atención hospitalaria por síntomas de intoxicación tras un incidente ocurrido este miércoles 14 de octubre en la Escuela Secundaria Básica Urbana Pepito Tey, del municipio de Contramaestre, en la provincia de Santiago de Cuba, según informó el régimen de Cuba.

Los afectados presentaron vómitos, calambres, dolor de cabeza e irritación en los ojos. El Departamento de Información y Comunicación Social del régimen en Contramaestre indicó en redes sociales que todos recibieron asistencia médica inmediata y que, hasta el momento del comunicado, se encontraban fuera de peligro.

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De las 26 personas atendidas, 13 continuaban ingresadas en el hospital Orlando Pantoja Tamayo, bajo observación y con una reducción de los síntomas. El resto obtuvo el alta médica, de acuerdo con la información difundida por organismos locales del régimen.

Imagen de referencia de una persona atendida en una ambulancia en La Habana. Foto de archivo

Trece personas bajo observación en el hospital Orlando Pantoja Tamayo

El centro médico activó además un dispositivo de acompañamiento para los alumnos y sus familias. Psicólogos de la institución brindaban apoyo a quienes permanecían hospitalizados y a sus allegados, mientras se aguardaban los resultados de la investigación para determinar el origen de la intoxicación.

El régimen de Cuba no precisó qué sustancia pudo haber causado los síntomas ni detalló si los estudiantes y el adulto afectado tuvieron contacto con algún alimento, producto químico o elemento específico dentro de la escuela. Tampoco informó si se tomaron medidas preventivas en el establecimiento educativo mientras avanzan las averiguaciones.

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La intoxicación ocurrió en una escuela secundaria del este de Cuba y se suma a otros episodios similares que se registraron en los últimos meses en distintas provincias de la isla.

Según información de EFE, hace dos semanas dos personas murieron en la provincia de Holguín tras intoxicarse luego de consumir sal de nitro. El caso evidenció la venta de sustancias sin controles para el consumo humano.

Al menos tres brotes de intoxicación en distintas provincias en los últimos meses

En septiembre, el régimen en la provincia de Matanzas informó que al menos 22 niños y siete adultos sufrieron una intoxicación alimentaria. En ese caso tampoco se conocieron de inmediato las causas del brote ni el producto que habría provocado los malestares.

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Los afectados por la intoxicación alimentaria en Matanzas presentaron vómitos y diarreas tras consumir productos preparados en un establecimiento local. /(Cibercuba)

Un mes antes, medios estatales cubanos habían dado cuenta de otro episodio de intoxicación alimentaria que afectó a alrededor de 52 personas en distintas zonas de la isla.

Los antecedentes también alcanzan al ámbito escolar: en enero de 2025, 35 estudiantes de entre 15 y 18 años fueron hospitalizados tras inhalar una sustancia no identificada en el Instituto Preuniversitario Urbano José Luis Dubrocq.

La escasez de alimentos y artículos básicos en Cuba lleva a parte de la población a adquirir mercancías fuera de los canales formales de comercialización. En muchas ocasiones, los compradores desconocen la procedencia de esos productos, las condiciones de elaboración, su fecha de vencimiento o la cadena de conservación que tuvieron antes de llegar a la venta.

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A ese escenario se agregan los prolongados cortes de electricidad que atraviesa el país por la crisis energética. Las interrupciones afectan la refrigeración de alimentos y medicamentos, un factor que puede deteriorar productos perecederos cuando no existen condiciones adecuadas de almacenamiento.

El régimen de Cuba señaló que divulgará nueva información cuando concluya la investigación sobre lo ocurrido en la escuela Pepito Tey de Contramaestre.