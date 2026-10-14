Cuba

La incomunicación en cárceles cubanas alcanzó su nivel más alto del año tras las protestas dentro de centros de reclusión

Familiares de reclusos estuvieron cerca de una semana sin noticias sobre el paradero de sus seres queridos, según el informe mensual de la ONG Cubalex sobre derechos humanos en la isla

El CDPC registra 79 violaciones de derechos y cuatro muertes bajo custodia en Cuba durante septiembre (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
El CDPC registra 79 violaciones de derechos y cuatro muertes bajo custodia en Cuba durante septiembre (Foto EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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La organización no gubernamental Cubalex documentó en septiembre 298 eventos represivos y casi la mitad de esos tuvo como víctimas a personas privadas de libertad, según el informe, difundido el martes 13 de octubre. Algunas de ellas protestaron dentro de centros penitenciarios mediante huelgas de hambre y de sed, de acuerdo con la ONG.

La Habana reunió el 38% de los episodios documentados, seguida por Camagüey, con el 15%, y Santiago de Cuba, con el 6%. La organización destacó el peso de Camagüey debido a la cantidad de incidentes notificados en una prisión ubicada en esa provincia.

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Cubalex advirtió que la falta de hechos registrados en la Isla de la Juventud no necesariamente implica que no hayan ocurrido. La entidad planteó que la ausencia de información podría responder a un subregistro en ese territorio.

Uno de los puntos centrales del reporte fue la incomunicación de personas encarceladas después de protestas dentro de las prisiones. Según la organización, familiares de reclusos permanecieron cerca de casi una semana sin poder contactarlos y sin recibir información sobre su estado o paradero.

“La incomunicación alcanzó su nivel más alto del año”, afirmó Cubalex en su informe. La ONG sostuvo que esta situación se produjo en decenas de centros de reclusión tras acciones de protesta de los internos.

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El documento agregó que las medidas represivas afectaron en proporciones similares a miembros de la sociedad civil independiente y a ciudadanos sin vínculos con organizaciones opositoras. Esa distribución, según la entidad, refleja que las acciones de control no se limitaron a activistas identificados con grupos críticos del régimen.

Pasillo de una prisión con celdas a los lados, un charco con un reflejo del mapa de Cuba y la silueta de una persona al fondo.
Un haz de luz proyecta la silueta del mapa de Cuba sobre un charco en el pasillo de una prisión antigua mientras una persona se aleja en penumbra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menos protestas pero más represión

El informe de Cubalex señaló que 35 protestas ciudadanas y 298 eventos represivos en Cuba durante septiembre, un mes en el que las manifestaciones públicas descendieron un 63% frente a agosto, aunque aumentaron levemente las acciones atribuidas a las autoridades contra ciudadanos y personas privadas de libertad.

El informe indicó que en agosto se habían registrado 94 protestas. La ONG señaló que la reducción de las expresiones públicas de descontento no permite sacar conclusiones definitivas sobre sus causas a partir de los datos recopilados.

“Se registraron menos protestas públicas, mientras los eventos represivos y el número de víctimas aumentaron levemente respecto a agosto”, sostuvo Cubalex en su corte mensual sobre la situación de derechos humanos en la isla, según informó EFE.

Menores bloquean la avenida Boyeros debido a la falta de electricidad tras el colapso parcial de la red eléctrica cubana la madrugada del jueves, que dejó sin luz a gran parte del este de Cuba, en La Habana, Cuba, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Menores bloquean la avenida Boyeros debido a la falta de electricidad tras el colapso parcial de la red eléctrica cubana la madrugada del jueves, que dejó sin luz a gran parte del este de Cuba, en La Habana, Cuba, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

La Habana concentró 15 de las 35 protestas documentadas durante septiembre. Le siguió Santiago de Cuba, con cinco casos, mientras que Villa Clara y Holguín notificaron cuatro movilizaciones cada una.

De acuerdo con la organización, las acciones de protesta incluyeron carteles, pintadas contra el régimen, bloqueos de calles, cacerolazos y quema de basura. Los reclamos estuvieron vinculados con la falta de servicios, en un contexto marcado por cortes de electricidad, dificultades para acceder a alimentos y medicamentos, salarios impagos, inflación y depreciación del peso cubano.

La protesta se concentró en reclamos por servicios básicos

Cubalex situó las manifestaciones de septiembre dentro de una crisis que definió como multidimensional. La ONG también incluyó entre los factores de malestar el comienzo del ciclo escolar con carencias materiales. En distintos puntos del país, según el documento, las demandas excedieron las consignas contra el régimen y se centraron en problemas cotidianos vinculados con el deterioro de los servicios públicos.

Un total de 381 manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 fueron condenados en Cuba por varios delitos, incluidos 36 que recibieron penas de hasta 25 años de cárcel por sedición, informó el lunes la Fiscalía General.
Un total de 381 manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 fueron condenados en Cuba por varios delitos, incluidos 36 que recibieron penas de hasta 25 años de cárcel por sedición, informó el lunes la Fiscalía General.

La situación energética ocupó un lugar central en ese escenario. Cuba atraviesa desde hace seis años una crisis económica y social que se agravó a partir de 2024 por la falta de generación eléctrica y combustible. En los últimos meses, los apagones llegaron a superar las 20 horas diarias en La Habana y se extendieron hasta por tres días consecutivos en otras zonas de la isla, según la información recogida por EFE.

A ese cuadro se sumó el endurecimiento de la presión de Estados Unidos. La agencia informó que el asedio petrolero se intensificó desde enero y que nuevas sanciones entraron en vigor en mayo, elementos que agravaron la disponibilidad de energía y el funcionamiento de actividades esenciales.

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