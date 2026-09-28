Cuba

Entre USD 40,000 y USD 375.000 millones: el abismo entre las cifras y los planes que dividen a los exiliados cubanos sobre el futuro de la isla

Empresarios, abogados y académicos de Miami diseñan hojas de ruta para cuando caiga el régimen, pero no se ponen de acuerdo en casi nada. El dinero, los funcionarios que deben quedarse y quién debe liderar el proceso están en disputa, señala un reportaje de un periódico estadounidense

Grabado de personas con ropa desgastada caminando hacia un edificio con cúpula entre ruinas mientras caen billetes de dólar.
Una multitud camina hacia el Capitolio de La Habana en ruinas mientras caen billetes de dólar del cielo, en una representación de la crisis económica en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana y dueño del Inter Miami, calcula que la isla necesitará entre USD 40,000 millones y USD 90,000 millones para su reconstrucción. Sostiene que ese capital “no es ningún problema” si existe un marco legal adecuado, se detalla en un amplio reportaje del periódico The Miami Herald.

La cifra contrasta con la de otro experto consultado por el mismo medio. Rafael Romeu, director ejecutivo de DevTech Systems y expresidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, eleva la estimación a entre USD 275,000 millones y USD 375,000 millones, repartidos en diez a quince años de trabajo.

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Qué está pasando hoy con la economía cubana

Cuba atraviesa en 2026 su crisis energética más grave en décadas. La isla sufrió su séptimo apagón nacional del año el 18 de septiembre, el duodécimo desde finales de 2024, según reportó la agencia AFP.

El bloqueo de combustible impuesto por Washington en enero agravó el colapso de las termoeléctricas y dejó cortes de más de 30 horas en La Habana y de hasta 60 horas en provincias del interior.

Un estudio del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo difundido esta semana calculó que el 66% de la población cubana vive en la pobreza, frente al 45% de mediados de 2025.

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La organización atribuyó el salto al encarecimiento de los alimentos. La ONU advirtió además que los apagones comprometen equipos médicos críticos, entre ellos incubadoras y respiradores, y que solo había recibido USD 42 millones de los USD 94 millones que estimó necesarios para asistir a dos millones de cubanos.

El secretario de Estado Marco Rubio volvió a marcar la postura de Washington el 23 de septiembre, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. “La revolución cubana ha fracasado. Ha fracasado durante más de sesenta años”, declaró ante la prensa, según recogió la agencia Reuters. Rubio insistió en que Estados Unidos prefiere una transición negociada y no una intervención militar, aunque no descartó del todo esa vía.

El propio secretario de Estado había repetido semanas antes, en la audiencia del Congreso citada por el Miami Herald, que la administración aún no identificó a “un individuo singular” capaz de liderar el proceso de principio a fin.

El 3 de septiembre, Washington sancionó además al nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro, de 31 años, junto a cinco empresas cubanas, según informó Reuters.

El dilema de qué hacer con los comunistas

Ese trasfondo de presión económica explica la urgencia detrás de los planes que circulan en Miami desde comienzos de año. La Fundación Nacional Cubano Americana presentó esta primavera uno de los proyectos más ambiciosos: reclama una “democracia de libre mercado” con un poder judicial independiente y un gobierno “limitado, transparente”.

Una ilustración dividida muestra planos, una carpeta y un edificio a la izquierda, y personas con velas en una calle oscura a la derecha.
Una composición dividida contrapone un escritorio de trabajo en Miami con una vigilia nocturna con velas en una calle de La Habana en homenaje a Oswaldo Payá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mas se declaró convencido, tras reunirse con el presidente Donald Trump y con Rubio, de que “vamos a ver un cambio en Cuba”. El empresario, que preside la compañía de infraestructura MasTec, predijo una red eléctrica de primer nivel “en el primer año” y pleno empleo en un plazo de seis meses a un año tras la caída del régimen.

¿Por qué preocupa tanto el rol de los funcionarios actuales en una eventual transición cubana? Porque cualquier plan necesita administrar hospitales, cuerpos policiales y servicios básicos desde el primer día, y los exiliados discrepan sobre si conservar a esos cuadros garantiza estabilidad o perpetúa al régimen bajo otra forma.

Rubio citó como modelo las transiciones de Polonia y la República Checa, que preservaron ciertas instituciones para dar continuidad.

Una propuesta de ley redactada por la Asociación de Abogados Cubano Americanos recoge esa lógica: permite que empleados públicos conserven sus puestos si no participaron en violaciones de derechos humanos.

Mas rechaza de plano esa idea. “Los incompetentes tienen que quitarse del camino: la familia Castro, el aparato burocrático dentro de Cuba”, afirmó al Miami Herald.

Un Grupo de Trabajo sobre Cuba de la Universidad Harvard propone en cambio que las propias autoridades cubanas “faciliten” el proceso. El informe generó rechazo inmediato: el canciller cubano Bruno Rodríguez lo calificó en la red social X de “guerra psicológica” alineada con el Departamento de Estado.

Alejandro de la Fuente, profesor de historia latinoamericana en Harvard y autor del informe, defendió su postura ante el Miami Herald. “¿Cómo lo ponemos en marcha sin una invasión?”, preguntó, y aclaró que “en ningún lugar decimos que el gobierno cubano manejará la transición”.

Ilustración de dos hombres de traje junto a un mapa de Cuba sobre una mesa, con postes de luz caídos y fajos de billetes que caen sobre la isla.
Una caricatura del Secretario de Estado Marco Rubio y un empresario cubano ilustra el flujo de dinero que conecta a Miami con la infraestructura eléctrica de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El obstáculo del dinero internacional

A diferencia de las transiciones poscomunistas de Europa del Este, que recibieron USD 165,000 millones en apoyo multilateral entre 1990 y 1995, Cuba no puede recurrir al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial.

La Ley Helms-Burton de 1996 obliga al gobierno estadounidense a bloquear el ingreso de la isla a esas instituciones hasta que exista “un gobierno elegido democráticamente”.

Romeu, quien presentó su hoja de ruta “Cuba Día Cero” en un evento del Museo Americano de la Diáspora Cubana en julio, calcula que la isla necesita entre USD 180 millones y USD 270 millones en ayuda de emergencia para los primeros seis meses. Ese dinero cubriría salarios de funcionarios, policías y médicos.

Una recién creada Cámara de Comercio Nacional Cubano Americana reúne a familias adineradas dispuestas a invertir, pero solo después de que exista un gobierno democrático con garantías legales. Juan Omar Sixto, integrante del grupo, señaló al Miami Herald que si alcanzan su meta de cien familias, su patrimonio combinado rondaría los USD 200,000 millones.

Bombilla transparente con el mapa de Cuba dividido en el filamento y dos fajos de billetes de dólar a los lados sobre un fondo negro.
Una ilustración conceptual aborda la crisis del sistema eléctrico en Cuba mediante una bombilla con la isla dividida y fajos de dólares que intentan conectar el circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sombra de Oswaldo Payá

El debate actual repite tensiones que ya enfrentó Oswaldo Payá, el disidente católico que redactó planes de transición desde La Habana durante dos décadas. Su programa de 1992 proponía que el Partido Comunista no fuera prohibido y que sus cuadros mantuvieran sus funciones bajo supervisión de comisiones de transición.

David E. Hoffman, exeditorialista de The Washington Post y biógrafo de Payá, explicó al Miami Herald la tensión de fondo: “Una purga de toda la gente del antiguo régimen habría sido una calamidad (...) pero si los incluyes, entonces tienes que reconciliarte con ellos”.

Rosa María Payá, hija del disidente y líder del grupo Pasos de Cambio, sostiene en cambio que el liderazgo actual debe marcharse el primer día. Su organización impulsa el Acuerdo por la Libertad, que reúne a varios grupos opositores y prevé que “nadie será desalojado de su hogar” durante la transición.

El papel de los cubanos que se quedaron en la isla

El volumen de planificación concentrado en Miami plantea una pregunta de fondo sobre quién decidirá realmente el futuro de Cuba. El informe de Harvard calcula que tres millones de cubanos emigraron entre 2013 y 2024, una pérdida cercana al 30% de la población.

Personas caminan de espaldas en una calle en ruinas con arcos coloniales mientras caen billetes y aparece el texto La marcha de los exhaustos.
Un grupo de personas camina entre los escombros de edificios coloniales en La Habana Vieja mientras caen billetes desde el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoffman advirtió que ya no existe dentro de la isla un trabajo de planificación comparable al que hacía Payá. “Cuba está como vacía. ¿Está su idea desactualizada? Tal vez sí lo esté”, planteó.

Una encuesta de El Toque, plataforma independiente dirigida por periodistas cubanos en el exilio, encontró que el 54% de los encuestados dentro de la isla respalda que los exiliados participen en un gobierno de transición en igualdad de condiciones. Solo el 6% los excluiría por completo.

Will Freeman, investigador del Council on Foreign Relations, organización estadounidense de análisis de política exterior, advirtió al Miami Herald que en la isla cualquier plan de transición puede verse como “una amenaza a la pequeña forma de subsistencia a la que se aferran” muchos cubanos. Hoffman, especialista en el colapso soviético, fue más categórico: las transiciones “básicamente nunca han seguido el plan” original.

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