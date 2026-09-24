Cuba

Crisis en Cuba: sigue la caída del turismo en medio de la salida de las grandes hoteleras

La isla registró 450.353 visitantes internacionales en ocho meses, frente a una meta oficial de 2,2 millones para todo el año. La escasez de queroseno y las sanciones de Washington a las empresas estatales del sector explican una caída que erosiona una de las principales fuentes de divisas del país

Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Personas caminando frente al bar y restaurante 'La Bodeguita del Medio' en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
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Cuba recibió 450.353 visitantes internacionales entre enero y agosto, un 64,4% menos que en el mismo período de 2025, según datos difundidos este jueves por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). En agosto llegaron 30.490 personas. El turismo es una de las tres mayores fuentes de divisas de la isla.

La cifra de agosto confirma un piso. Tras los 184.833 visitantes de enero y los 77.663 de febrero, el flujo mensual no ha superado los 35.561 desde marzo. Abril sumó 30.551; mayo, 30.883; junio, 28.100; y julio, 32.272. El sector opera desde hace cinco meses en un rango estrecho, muy por debajo de cualquier registro previo.

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Por mercados, Canadá, el primer emisor, aportó 128.400 turistas, un 75,6% menos. Los cubanos residentes en el exterior sumaron 103.481 (-35,6%) y Estados Unidos, 41.971 (-50%). México (22.246) y Argentina (15.144) retrocedieron más de un 40%. Rusia, con 21.563, cayó más de un 70%.

Fotografía del 6 de Junio de 2026 de personas caminando junto a un lugar de venta de artesanías en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Fotografía del 6 de Junio de 2026 de personas caminando junto a un lugar de venta de artesanías en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El deterioro tiene un origen concreto en el calendario. El 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Washington anunció el fin del suministro de petróleo venezolano a Cuba. El 29 de enero, Donald Trump firmó una orden que amenazaba con aranceles a los países que vendieran crudo a la isla. El régimen cubano avisó a las aerolíneas de que no habría queroseno de aviación en ningún aeropuerto internacional entre el 10 de febrero y el 11 de marzo.

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La restricción se prorrogó desde entonces. Más de once aerolíneas suspendieron o recortaron rutas y se acumularon más de 1.700 vuelos cancelados en abril. Iberia, que suspendió en junio su ruta Madrid-La Habana, anunció en agosto que no volverá antes de junio de 2027. El último aviso oficial a aviadores mantiene sin combustible para aeronaves a diez aeropuertos hasta el 1 de octubre.

La presión estadounidense golpeó también a la oferta hotelera. En junio, Meliá e Iberostar salieron de 27 hoteles vinculados a Gaesa, el conglomerado de las Fuerzas Armadas. El 13 de julio, Washington incluyó al Ministerio de Turismo cubano en su lista de entidades sancionadas, lo que elevó el riesgo legal de las empresas con contratos públicos. Meliá cesó todos sus servicios hoteleros en Cuba el 24 de julio, y Iberostar y Barceló confirmaron poco después el cierre de sus operaciones.

Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Obreros retiran el letrero del Hotel Grand Aston, el miércoles 3 de junio de 2026, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La dictadura cubana reconoció en julio que la salida de siete grupos internacionales, entre ellos la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipiélago International y la turca ATG, afecta al 46% de las habitaciones del país. Los edificios pertenecen en su mayoría a empresas estatales cubanas y podrían seguir abiertos con administración directa, otro nombre u otros operadores. Lo que se pierde son las marcas con capacidad de comercialización y las redes de reserva.

La crisis se apoya en un sector ya debilitado. Cuba recibió 4,2 millones de visitantes en 2019, 2,4 millones en 2023, 2,2 millones en 2024 y más de 1,8 millones en 2025, por debajo del objetivo oficial de 2,6 millones. Los máximos de 2018 (4,6 millones) y 2019 se produjeron con las restricciones de viaje de Washington levantadas durante el deshielo bilateral.

En junio, la dictadura aprobó, dentro de un paquete de 176 reformas económicas, medidas para el turismo. Permiten al sector privado gestionar hoteles, alquilar automóviles, prestar servicios de transporte y actuar como agente turístico o guía. Se prevé además la tasa del 1% a esos negocios para financiar la sostenibilidad y la imagen del sector. Las cifras de julio y agosto, posteriores a esa decisión, se mantienen en el rango de 28.000 a 33.000 visitantes mensuales.

La meta oficial es cada vez más inalcanzable. La dictadura planificó 2,2 millones de visitantes para 2026 como uno de los pilares del crecimiento previsto del 1%. Con lo acumulado hasta agosto, harían falta cerca de 1,75 millones de llegadas entre septiembre y diciembre: unas 437.000 por mes, según un cálculo a partir de los datos de la ONEI. Es 14 veces la cifra de agosto. Mientras persistan la escasez de queroseno y las sanciones al Ministerio de Turismo, el margen del sector privado para compensar la salida de las hoteleras internacionales es limitado.

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