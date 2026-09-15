Cuba

En medio de la grave crisis económica, el régimen cubano llamó al sector agropecuario a aprovechar la tierra

El dictador, Miguel Díaz-Canel, se reunió con más de 60 representantes del campo para debatir la implementación de 176 reformas económicas y sociales, en medio de la peor crisis alimentaria que atraviesa la isla en tres décadas

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press/Archivo)
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (Europa Press/Archivo)
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El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, llamó este lunes al sector agropecuario del país a “producir” y “sacar buen provecho a la tierra”, así como a aplicar “con agilidad, profundidad y coherencia” las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Ejecutivo, según informaron medios estatales.

Si hay un sector que tiene que dar resultados en un plazo más inmediato, es el sector de la producción agropecuaria”, afirmó el dictador durante un encuentro con representantes de la agricultura y la ganadería para debatir la aplicación de las reformas en el sector.

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Destacó que esas medidas incluyen la modificación del régimen de uso y explotación de la tierra; el reconocimiento de alianzas entre personas naturales, jurídicas, estatales, privadas o mixtas; la transformación del modelo cooperativo con la ampliación de facultades para importar insumos, combustibles y otros recursos y para exportar; y el respeto a la autonomía de las cooperativas; entre otros cambios.

El país se construye desde el surco, no desde una oficina”, sostuvo Díaz-Canel, y recalcó que su aporte “es decisivo en momentos como este”, según el reporte divulgado por la Presidencia en las redes sociales.

También consideró que las reformas aprobadas en junio no son “un simple cambio de norma”, son “un cambio de lógica” que es “pasar de ser ejecutores de planes a ser gestores del destino productivo de los alimentos para el país”.

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Mural en una pared blanca que muestra un hombre arando con un buey, la bandera cubana y palmeras, con texto rojo debajo
Un mural en una pared cubana representa un agricultor arando y la bandera nacional, con la frase: "NUESTRO DEBER: ¡PRODUCIR PARA EL PUEBLO!" (Archivo)

El dictador dijo a los más de 60 representantes del sector de producción de alimentos participantes en la reunión que “es el momento de buscar soluciones, alianzas y desterrar la mentalidad de pedir insumos como existía hace un tiempo”.

Asimismo abogó por lograr en breve “un aumento sustancial de la producción de alimentos” y permitir “que el pueblo acceda a los alimentos que necesita a mejores precios”.

“Tenemos que producir, producir eficientemente, usar bien la tierra” y “lograr una relación adecuada entre los gastos, los costos y los precios de nuestros productos”, enfatizó.

Díaz-Canel señaló que las reformas otorgan a los agricultores “el derecho a decidir qué se produce, cómo se produce, en qué cantidades se produce y cómo se comercializa”.

Durante el encuentro, el viceministro de la Agricultura, Telce González Morera, indicó que 162 de 176 reformas impactan al sector agropecuario cubano, el cual “ya se beneficia de la actualización de una veintena de normas jurídicas”.

Agricultores recogen frijoles en un campo de Caimito, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)
Agricultores recogen frijoles en un campo de Caimito, Cuba (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

“Nos enfrentamos a un paquete legal integral, que abarca todos los componentes atribuibles a la producción agrícola: tierra, genética, sanidad vegetal y animal, tecnología, producción, comercialización, insumos y más”, añadió.

Las 176 reformas aprobadas en junio incluyen cambios que buscan revitalizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones, otorgar mayor “autonomía” a las empresas estatales y autorizar la participación de capital privado en la actividad financiera, entre otros.

Su lanzamiento ha ocurrido en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa Cuba desde hace seis años, la cual se ha agudizado desde enero, cuando comenzó el bloqueo petrolero de Estados Unidos, que después ha sumado una serie de sanciones adicionales dirigidas a lograr cambios políticos y económicos en la isla.

La isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria sin precedentes, prolongados apagones y una creciente dolarización parcial.

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