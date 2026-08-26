Cuba

“Soy una niña aprendiendo a ser mamá”: Historias de madres jóvenes revelan el desafío del embarazo adolescente en Cuba

En barrios periféricos de La Habana, jóvenes enfrentan embarazos no planificados mientras organismos internacionales y proyectos comunitarios intentan revertir un fenómeno que afecta a casi una quinta parte de los nacimientos en la isla

LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer cruzando una calle con una niña en sus brazos en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer cruzando una calle con una niña en sus brazos en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
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En Cuba, el embarazo adolescente se mantiene estable: entre el 18% y el 19% de los nacimientos corresponde a madres de 15 a 19 años, según datos oficiales. El caso de Lenia Lemus, madre desde los 16, muestra el impacto de un fenómeno que persiste pese a las políticas públicas.

La joven vive en La Lisa, un barrio periférico de la capital cubana caracterizado por el hacinamiento, las viviendas precarias y la presencia de consumo de sustancias. En ese entorno, “La vida de una madre adolescente es muy activa todos los días, pero a la vez estresante”, sostuvo la joven en declaraciones recogidas por EFE. Lemus reconoce que aún se siente “una niña” y que ha aprendido a cuidar a su hijo a partir de la guía de su madre y su abuela.

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El embarazo en la adolescencia es considerado por las autoridades cubanas un problema social y de salud. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei), la tasa de fecundidad en el grupo de 10 a 14 años fue de 1,3 por cada 100 niñas en 2021 y de 1,4 en 2025, cifras que sitúan a Cuba entre los países con mayor prevalencia de embarazos adolescentes en la región.

Experiencias como la de Lenia Lemus, sumadas a datos oficiales y testimonios de especialistas, exponen la complejidad de un problema social que mantiene tasas elevadas pese a décadas de políticas de salud pública y educación en Cuba. Aborda la problemática del embarazo en la adolescencia dentro de comunidades vulnerables, las dinámicas familiares y el apoyo a las jóvenes madres.

Grisell Rodríguez, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Cuba, analizó para EFE el trasfondo de esta problemática. “La fecundidad en la adolescencia en Cuba es en primera instancia resultado o expresión de violencia de género”, explicó la funcionaria.

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Rodríguez señaló que el 99% de los embarazos en adolescentes no es intencionado y que existe una alta asimetría de edades entre las madres jóvenes y sus parejas. “Se produce en un porcentaje alto con unas altas asimetrías en las edades de las niñas adolescentes y sus parejas”, precisó Rodríguez.

La respuesta oficial e internacional

En respuesta, el UNFPA, junto a otras agencias de Naciones Unidas y organismos cubanos de salud y educación, implementa un programa destinado a reducir el embarazo adolescente, financiado con un millón de euros (USD 1,1 millones) de la Unión Europea. La iniciativa abarca diez municipios de varias provincias orientales, donde la incidencia es más elevada.

LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una pareja caminando con un niño en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una pareja caminando con un niño en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa

El desafío se agrava en comunidades vulnerables. Proyectos como Afropoderosas, impulsados por activistas como Tatiana Martínez, buscan romper el ciclo del embarazo adolescente en barrios como La Lisa.

Martínez, metodóloga de educación, relata a EFE que la organización promueve la salud menstrual y el empoderamiento de niñas y adolescentes negras y mestizas. “Trabajamos el ciclo menstrual como una forma preventiva para que las niñas, jóvenes y adolescentes conozcan su ciclo y así puedan prevenir el embarazo”, detalló.

Proyectos barriales en La Lisa

Afropoderosas nació inspirada en una experiencia similar de México y se ha replicado en países como Brasil, Ecuador y Panamá. El proyecto se concentra en escuelas ubicadas en zonas con altos índices de consumo de drogas y alcohol, condiciones que, según Martínez, incrementan las probabilidades de embarazos precoces. “Una de las cosas fundamentales que tenemos como generalidad es que hay mucho embarazo en esta localidad, precisamente de personas negras y personas mestizas”, subrayó.

LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer dandole de comer a una niña en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa
LA HABANA (CUBA), 24/08/2026.- Fotografía del 20 de agosto de 2026 que muestra a una mujer dandole de comer a una niña en La Habana (Cuba). El embarazo adolescente en Cuba es considerado un "serio problema social y de salud" por las autoridades de la isla, donde en torno al 18-19 % de los nacimientos son de madres de entre 15 y 19 años. EFE/ Ernesto Mastrascusa

Lemus y otras tres jóvenes menores de 20 años forman parte del grupo de madres adolescentes que acompañan en Afropoderosas. Mientras cuida a su hijo Mateo, la joven espera incorporarse al sector del turismo, donde ya cuenta con estudios técnicos. A otras chicas de su edad les recomienda cuidarse y aprovechar la adolescencia para aprender y adquirir experiencias. “Mi sueño es ser una mujer emprendedora y de negocios para que mi hijo tenga un futuro seguro”, afirmó la joven en sus declaraciones a EFE.

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