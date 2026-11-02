Guatemala

Guatemala crea una oficina para combatir la corrupción desde adentro del Ministerio de Finanzas

La dependencia, incorporada mediante el Acuerdo Gubernativo 143-2026, concentrará la recepción, documentación y gestión de señalamientos sobre falta de probidad de empleados y proveedores técnicos de la cartera en Guatemala

Edificio con la bandera de Guatemala, tres buzones azules, una computadora portátil, un apretón de manos, un escudo central y un mazo de juez.
Una composición conceptual ilustra los canales físicos y digitales de denuncia anónima implementados por el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala creó la Unidad de Asuntos de Probidad, una oficina técnica que recibirá denuncias anónimas de funcionarios y contratistas para detectar, documentar y prevenir hechos de corrupción dentro de la cartera. La dependencia fue incorporada al Reglamento Orgánico Interno mediante el Acuerdo Gubernativo Número 143-2026, publicado en el Diario de Centro América, y concentrará tareas que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas áreas.

La nueva estructura habilitó tres buzones físicos para reportar irregularidades: uno en la planta baja del edificio ministerial, otro en el nivel 13 y un tercero en el Taller Nacional de Grabados en Acero. También funcionará una vía de denuncias en el sitio web institucional para quienes no quieran acudir personalmente a las oficinas.

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Los canales estarán disponibles para empleados administrativos, personal técnico, servidores públicos y contratistas que prestan servicios profesionales o técnicos al ministerio.

El sistema busca que las personas puedan comunicar posibles faltas de probidad sin revelar su identidad.

Hasta la modificación reglamentaria, el Ministerio de Finanzas Públicas no contaba con una oficina específica encargada de centralizar la recepción de denuncias ni de seguir los casos identificados. Las funciones de prevención de irregularidades se encontraban repartidas entre diferentes dependencias de la institución.

Página informativa con columnas de texto, dos códigos bidimensionales, la fotografía de una funcionaria y una mujer usando un buzón de denuncias
Una publicación del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala expone la creación de la Unidad de Asuntos de Probidad para tramitar denuncias internas sobre corrupción. (Ministerio de Finanzas de Guatemala)

Una oficina para detectar y documentar faltas de probidad

La Unidad de Asuntos de Probidad deberá promover, gestionar, coordinar y dar seguimiento a las acciones institucionales destinadas a prevenir hechos de corrupción. Su mandato incluye identificar y documentar conductas que puedan constituir faltas de probidad de parte de trabajadores públicos y proveedores vinculados con la cartera.

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La directora de Transparencia Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Wendy Sánchez, explicó que la dependencia administrará los nuevos mecanismos de reporte. La funcionaria precisó: “Gestionará las denuncias en la web y buzones del nivel 13, planta baja y el Taller Nacional de Grabados en Acero para reportar hechos de corrupción”.

La oficina trabajará junto con el área de Recursos Humanos para incorporar los mecanismos de control ético a los procesos internos de contratación, evaluación y administración del personal. La coordinación apunta a que la prevención de irregularidades forme parte de la gestión cotidiana del ministerio.

El acuerdo gubernativo establece que la unidad no se limitará a recibir comunicaciones de los denunciantes. También deberá impulsar las medidas internas relacionadas con la prevención, coordinar a las áreas que intervengan en los casos y mantener el seguimiento de las acciones adoptadas.

La creación de esta dependencia responde a las disposiciones del Acuerdo Gubernativo Número 062-2024, que contiene el Código de Ética del Organismo Ejecutivo. Con esta modificación, el ministerio incorporó una vía institucional para que sus integrantes puedan alertar sobre posibles irregularidades sin exponer su identidad.

El vínculo con la estrategia anticorrupción hasta 2032

La Unidad de Asuntos de Probidad será el canal oficial del ministerio ante la Comisión Nacional contra la Corrupción. Esa función la convertirá en la dependencia responsable de centralizar la comunicación con el organismo encargado de seguir los lineamientos, recomendaciones y medidas previstas en la Estrategia de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

El enlace incluirá el seguimiento de las acciones que surjan de esa estrategia y de las recomendaciones dirigidas a las instituciones del Organismo Ejecutivo. Antes de la reforma, no había una oficina del Ministerio de Finanzas Públicas asignada específicamente a esa tarea.

La actualización del Reglamento Orgánico Interno también creó la Dirección de Fiscalidad Ambiental para el Cambio Climático y la Sostenibilidad. Esta dependencia deberá evaluar que el gasto público y las inversiones estatales se ejecuten con criterios ecológicos y de protección ambiental, en concordancia con los compromisos ambientales asumidos por el Estado.

La misma reforma reorganizó las áreas encargadas de la tecnología institucional y del apoyo financiero que el ministerio brinda a las municipalidades del país. Esos cambios administrativos fueron aprobados junto con la creación de la Unidad de Asuntos de Probidad dentro de la reestructuración vinculada con la estrategia de integridad vigente hasta 2032.

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