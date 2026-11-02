Policía dominicana desarticuló una estructura criminal: dos presuntos cabecillas haitianos murieron durante el operativo

Dos presuntos cabecillas de una red criminal murieron durante un operativo de la Policía Nacional en la provincia La Altagracia. (Foto cortesía Policía dominicana)

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Una operación policial contra una estructura acusada de cometer robos en oficinas de remesas y comercios de República Dominicana dejó dos presuntos cabecillas haitianos muertos y dos integrantes detenidos en la provincia de La Altagracia, según informaron las autoridades.

Los fallecidos fueron identificados como Leroy Arson, alias “Trenzas”, y Charli Patrick, conocido como “Omega o Wilkin”. Ambos, de nacionalidad haitiana, eran señalados por los investigadores como quienes dirigían y coordinaban las acciones de una organización vinculada con robos en distintos puntos del país.

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Dos presuntos cabecillas de una red criminal murieron durante un operativo de la Policía Nacional en la provincia La Altagracia. (Foto cortesía Policía dominicana)

La intervención ocurrió en Bávaro-Friusa, donde agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) intentaron detener a los ocupantes de un vehículo. De acuerdo con la versión de la Policía, desde el automóvil realizaron disparos contra los uniformados.

Arson y Patrick resultaron heridos durante el operativo. Fueron trasladados al Hospital General de Verón-Punta Cana, donde murieron mientras recibían atención médica, indicó la institución.

Los sospechosos dispararon contra agentes de la DICRIM en Bávaro-Friusa y fallecieron en el Hospital General de Verón-Punta Cana. (Foto cortesía Policía dominicana)

Dos personas fueron detenidas durante la investigación

Las autoridades apresaron a Pierre Charles Everson, de 40 años, y a Yaquelin Castillo, de 26, ambos de nacionalidad haitiana. La DICRIM indicó que Everson fue detenido la noche del sábado 31 de octubre cuando, presuntamente, perforaba la pared de una oficina de remesas ubicada en Las Lagunas de Nisibón, pero brindaron los detalles de la captura hasta la noche del domingo.

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De acuerdo con la Policía, en ese momento utilizaba herramientas hidráulicas y otros instrumentos que habrían permitido abrir un acceso desde una pared del establecimiento. La investigación busca determinar si esa acción formaba parte de un intento de robo o de una operación que ya se encontraba en marcha.

Castillo fue detenida después. Los investigadores señalaron que mantenía comunicación por WhatsApp con uno de los presuntos líderes de la estructura y que le habría informado sobre el arresto de Everson.

Las autoridades no han presentado un balance del total de las propiedades afectadas por los robos ni la cantidad de bienes o efectivo que los sujetos podrían haber extraído de los diferentes comercios dominicanos.

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La DICRIM mantiene abierta la investigación para identificar a otros miembros vinculados a los asaltos en distintas provincias. (Foto cortesía Policía dominicana)

La red es investigada por robos en varias provincias

La DICRIM detalló que el grupo operaba identificando entidades financieras a las que podían acceder en horas de la noche, entre las instituciones violentadas las autoridades identificaron varios negocios en Jima Abajo, provincia La Vega; una banca de lotería en Higüey, y una ferretería en Las Lagunas de Nisibón, entre otros establecimientos.

Los sujetos aprovechaban la oscuridad de la noche para llegar hasta puntos vulnerables de los establecimientos y romper parte de la estructura para ingresar a las entidades.

Durante los operativos, los agentes ocuparon una pistola calibre nueve milímetros, un Hyundai Sonata que presuntamente usaban los investigados, gatos hidráulicos, una pinza de corte, guantes, pasamontañas y otras herramientas que habrían servido para perforar paredes y vulnerar sistemas de seguridad.

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La Policía Nacional informó que la investigación continúa para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar su presunta relación con los robos reportados en La Altagracia y otras provincias.