Costa Rica

Costa Rica: Guardacostas decomisó más de 44 toneladas de droga y 26 embarcaciones en lo que va de 2026

Además, hasta la fecha, los operativos marítimos dejaron 66 capturados, 19 lanchas rápidas retenidas y un semisumergible interceptado

El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, atribuyó los resultados al trabajo conjunto con organismos internacionales. (Cortesía: Servicio Nacional de Guardacostas/Diario Extra)
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El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) decomisó más de 44 toneladas de droga y 26 embarcaciones durante los operativos contra el narcotráfico realizados en lo que va de 2026. Las acciones también dejaron 66 personas capturadas, según el balance divulgado por la propia institución, citado por Diario Extra.

Los datos fueron compartidos este 26 de septiembre por el director del Servicio Nacional de Guardacostas, el comisionado Juan Carlos Alvarado.

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La mayor parte de la sustancia incautada corresponde a cocaína. Del total de 44,093 kilos de droga informados por las autoridades, 29,180 kilos fueron identificados como cocaína y 14,912 kilos como marihuana.

El reporte da cuenta de una estrategia centrada en la detección e interdicción de embarcaciones utilizadas para el transporte de cargamentos ilícitos. Además de las drogas, los agentes decomisaron diversos bienes que, de acuerdo con las autoridades, estaban vinculados con esas actividades.

El Servicio Nacional de Guardacostas decomisa más de 44 toneladas de droga en operativos de 2026. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
El Servicio Nacional de Guardacostas decomisa más de 44 toneladas de droga en operativos de 2026. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

Las autoridades incautaron 19 lanchas rápidas y un semisumergible

Entre los 26 medios de transporte decomisados figuran 19 lanchas rápidas, 6 embarcaciones de pesca comercial y un semisumergible. El inventario también incluye 54 motores, 3,815 litros de combustible y un ultraligero.

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Las lanchas rápidas suelen ocupar un lugar central en las rutas marítimas del narcotráfico por su capacidad para trasladar cargas a gran velocidad. El hallazgo de embarcaciones pesqueras y de un semisumergible muestra, a su vez, el uso de distintos tipos de transporte en las operaciones detectadas por Guardacostas.

El semisumergible fue interceptado el 12 de junio en un operativo que contó con apoyo de Estados Unidos, según la información publicada. La nave llevaba más de tres toneladas de droga y constituyó uno de los decomisos de mayor volumen dentro del balance anual.

La incautación de combustible y motores apunta a la infraestructura logística necesaria para el desplazamiento de las embarcaciones. Esos elementos suelen ser retenidos junto con las naves para impedir que vuelvan a ser utilizados en actividades ilegales.

El inventario de bienes decomisados incluyó 19 lanchas rápidas, seis embarcaciones pesqueras, un semisumergible y un ultraligero. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)
El inventario de bienes decomisados incluyó 19 lanchas rápidas, seis embarcaciones pesqueras, un semisumergible y un ultraligero. (Cortesía: Ministerio de Seguridad Pública)

El Pacífico Sur concentró 24 de los operativos registrados

Por su parte, el Pacífico Sur concentró la mayor cantidad de intervenciones dentro de las acciones consignadas por el SNG. Las autoridades contabilizaron 24 casos en esa zona, mientras que el Caribe registró un operativo.

La diferencia entre ambas áreas coloca al Pacífico Sur como el principal escenario de las operaciones marítimas contra el tráfico de drogas durante el presente año.

El Pacífico Sur registró 24 intervenciones marítimas contra el tráfico de drogas, frente a una sola operación en el Caribe. (Cortesía: Tele 1)

Alvarado destacó la relevancia del intercambio de información con otras autoridades para identificar movimientos sospechosos y ubicar embarcaciones antes de que completen sus recorridos. Esa coordinación forma parte de las tareas desplegadas por Guardacostas junto con otras agencias nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, el director del SNG atribuyó los resultados al trabajo de los agentes desplegados en las operaciones marítimas y a la coordinación con organismos nacionales e internacionales.

“Estos es gracias al trabajo incansable de todas las personas funcionarias de Guardacostas y al trabajo conjunto y a la relación de confianza con agencias tanto nacionales como internacionales para el intercambio de información, para el desarrollo de las operaciones marítimas en las aguas jurisdiccionales costarricenses, como Estados Unidos, Panamá y Colombia”, indicó Alvarado.

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