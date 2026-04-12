Costa Rica

Estados Unidos traslada a Costa Rica a los primeros 25 migrantes bajo acuerdo migratorio

Las autoridades de Costa Rica iniciaron este sábado la recepción de personas provenientes de diversos países, quienes permanecerán bajo resguardo temporal mientras se evalúa su situación conforme al pacto suscrito entre ambos gobiernos

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Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. Estados Unidos deportó el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. Estados Unidos deportó el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

Estados Unidos remitió este sábado a Costa Rica los primeros 25 migrantes extranjeros tras la entrada en vigor de un nuevo acuerdo migratorio firmado entre ambos países, según información de AFP. La medida habilita el envío semanal de migrantes de terceros países a territorio costarricense mientras se resuelve su situación migratoria.

El acuerdo encontró su origen a finales del mes de marzo, cuando el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y Kristi Noem, enviada especial del entonces gobierno de Donald Trump para la alianza de seguridad “Escudo de las Américas”, rubricaron el pacto en San José.

Un año antes, en 2023, Costa Rica ya había recibido cerca de 200 migrantes de Asia y Europa del Este provenientes de Estados Unidos; esa acción generó críticas por parte de organismos de derechos humanos tras el confinamiento prolongado de los migrantes en un albergue remoto junto a la frontera con Panamá.

Migrantes deportados de Estados Unidos caminan por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Migrantes deportados de Estados Unidos caminan por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

La Dirección General de Migración (DGM) de Costa Rica detalló que entre los deportados se encontraban nueve mujeres y dieciséis hombres procedentes de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Según el organismo, citado por AFP, los migrantes tendrán la opción de retornar voluntariamente a su país de origen, solicitar refugio o acogerse a un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

El nuevo convenio autoriza a Washington a enviar hasta 25 migrantes cada semana a Costa Rica, garantizándoles “una condición legal temporal” durante la revisión de su caso. De igual manera, AFP confirmó que la presidenta electa Laura Fernández, sucesora de Chaves a partir del viernes 8 de mayo de 2026, continuará con la implementación del mecanismo.

Migrantes deportados de Estados Unidos caminan por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Migrantes deportados de Estados Unidos caminan por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

ONU y Estados Unidos financiarán alojamiento y asistencia temporal

Estados Unidos se comprometió a proporcionar asistencia económica, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU cubrirá los costos de alojamiento y alimentación de los migrantes durante su permanencia en territorio costarricense.

El acuerdo estipula un carácter voluntario y reconoce el derecho de Costa Rica a “rechazar a quien sea”, confirmó Chaves semanas atrás.

El acuerdo de marzo permitió a EE. UU. trasladar legalmente cada semana un grupo fijo y diverso de migrantes extranjeros a territorio costarricense, quienes reciben protección temporal mientras sus expedientes migratorios se resuelven; la iniciativa establece responsabilidad compartida regional y un marco normativo que autoriza al país centroamericano a aceptar o rechazar cada caso individualmente.

Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional relevada por Trump a comienzos del mes de marzo de este año, fue designada para coordinar la alianza regional sellada días después en una cumbre en Florida que reunió a los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Argentina, Panamá y Ecuador, entre otros.

El Escudo de Las América es una unidad conformada por oficiales provenientes de distintos países del continente americano, cuya labor principal se centra en el intercambio de conocimientos, tácticas y estrategias de defensa.

La alianza fue creada con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y fomentar la capacitación conjunta en temas de seguridad y operaciones militares, permitiendo así una respuesta coordinada ante desafíos comunes en la región.

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