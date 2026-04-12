Costa Rica

Costa Rica lanza aplicación móvil para identificar serpientes venenosas y actuar ante mordeduras

La herramienta gratuita desarrollada por la Universidad de Costa Rica permite reconocer 25 especies peligrosas y ofrece guías de acción inmediata, con impacto directo en la atención de emergencias y la prevención de accidentes

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Una serpiente de cascabel de color beige y marrón, enrollada en la arena, con la cabeza levantada y la lengua negra y bífida fuera, mostrando su cola con el cascabel
El sistema incluye información sobre 25 especies venenosas presentes en el país. (Reuters)

Costa Rica ya cuenta con una herramienta digital diseñada para mejorar la respuesta ante encuentros con serpientes venenosas. Se trata de “ICP App”, una aplicación móvil gratuita desarrollada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR), que permite a la población identificar especies peligrosas y conocer cómo actuar ante una mordedura.

La aplicación está disponible para sistemas Android y iOS, y ofrece información detallada sobre las 25 serpientes venenosas presentes en el país, así como sobre 12 especies no venenosas que suelen confundirse con las anteriores. Además, incluye recomendaciones claras sobre qué hacer y qué evitar en caso de un accidente ofídico.

La herramienta fue desarrollada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Cortesía: UCR
La herramienta fue desarrollada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Cortesía: UCR

El desarrollo de esta herramienta responde a una necesidad identificada por especialistas del Instituto, quienes reciben consultas frecuentes de ciudadanos que envían fotografías de serpientes para determinar si representan un riesgo.

Según los investigadores, esta situación evidencia la falta de información en la población sobre la identificación de estos animales.

El impacto de la aplicación se centra en el acceso inmediato a información validada científicamente. De acuerdo con el Instituto Clodomiro Picado, disponer de datos confiables desde un teléfono móvil puede facilitar la toma de decisiones en momentos críticos, especialmente en zonas rurales o alejadas donde el contacto con serpientes es más frecuente.

El sistema incluye información sobre 25 especies venenosas presentes en el país. Cortesía: UCR
El sistema incluye información sobre 25 especies venenosas presentes en el país. Cortesía: UCR

Otro de los elementos clave es la orientación en primeros auxilios. La aplicación detalla los pasos a seguir ante una mordedura, lo que puede contribuir a reducir errores comunes en la atención inicial. También especifica acciones que deben evitarse, lo que resulta relevante para disminuir complicaciones antes de recibir atención médica.

La herramienta no solo está dirigida al público general. Según la información oficial, también puede ser utilizada como apoyo para el personal de salud, al permitir una mejor aproximación sobre el tipo de serpiente involucrada en un accidente. Esto podría influir en la toma de decisiones clínicas y en el uso de antivenenos.

La aplicación ICP App permite identificar serpientes venenosas desde el teléfono móvil. Cortesía: UCR
La aplicación ICP App permite identificar serpientes venenosas desde el teléfono móvil. Cortesía: UCR

Además, la aplicación incluye información sobre la producción de sueros antiofídicos y los distribuidores internacionales con los que cuenta el Instituto, lo que amplía su alcance informativo más allá del contexto nacional.

Otro de los aportes señalados es la posibilidad de fortalecer los registros epidemiológicos en el país. La herramienta contempla la opción de identificar la zona geográfica donde ocurre un incidente, lo que podría facilitar la recopilación de datos sobre la distribución de especies y la incidencia de mordeduras. Esta información se encuentra en proceso de articulación con el Ministerio de Salud.

La herramienta ya supera las 2.500 descargas desde su lanzamiento. Cortesía: UCR
La herramienta ya supera las 2.500 descargas desde su lanzamiento. Cortesía: UCR

La aplicación fue diseñada con una interfaz de fácil navegación, con el objetivo de que cualquier persona, sin conocimientos previos, pueda utilizarla de manera rápida. Esto resulta relevante en situaciones donde el tiempo de reacción es determinante.

A la fecha de su lanzamiento, “ICP App” ya registra cerca de 2.500 descargas, lo que refleja el interés de la población en acceder a este tipo de herramientas de prevención.

El desarrollo tecnológico también contempla futuras actualizaciones. Entre ellas, la incorporación de inteligencia artificial para identificar serpientes a partir de fotografías y la generación de datos georreferenciados sobre avistamientos en distintas regiones del país.

La app ofrece guías sobre cómo actuar ante una mordedura de serpiente. Cortesía: UCR
La app ofrece guías sobre cómo actuar ante una mordedura de serpiente. Cortesía: UCR

En Costa Rica, los encuentros con serpientes forman parte de la realidad en distintas zonas, especialmente en áreas rurales y agrícolas. En este contexto, el acceso a información inmediata, clara y respaldada por instituciones científicas se posiciona como un recurso clave para la población.

La aplicación ICP App se suma así a los esfuerzos del Instituto Clodomiro Picado, reconocido por la producción de antivenenos, ampliando su aporte hacia la prevención, la educación y el acceso digital a información especializada.

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