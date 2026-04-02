Costa Rica

Costa Rica: Cae la primera tica pedida en extradición por narco en EE.UU.

Shirley Yesenia Gómez Parra, conocida como La Güera, fue arrestada cuando intentaba coordinar la salida de cien kilogramos de cocaína desde Costa Rica a Arizona, tras un operativo internacional que incluyó grabaciones encubiertas y pruebas contundentes

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La DEA documenta en video a Shirley Yesenia Gómez Parra, alias La Güera, en pacto por tráfico de 100 kilos de cocaína hacia Arizona. (Foto de cortesía)
La DEA documenta en video a Shirley Yesenia Gómez Parra, alias La Güera, en pacto por tráfico de 100 kilos de cocaína hacia Arizona. (Foto de cortesía)

La Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense capturó en video a Shirley Yesenia Gómez Parra, conocida como “La Güera”, mientras pactaba el envío de 100 kilogramos de cocaína hacia Arizona. Se trata de la primera ciudadana costarricense solicitada en extradición por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

El 25 de julio de 2024, Gómez Parra sostuvo una reunión en San José, grabada legalmente por una fuente confidencial bajo supervisión de la DEA, donde discutió la compra y envío de 100 kilogramos de cocaína a Phoenix, Arizona. Durante ese encuentro, la investigada también acordó la adquisición de una muestra de cinco kilogramos para comprobar la pureza del producto. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, agentes encubiertos concretaron la compra de esa muestra en la capital costarricense un mes después.

La investigación determinó la participación de Gómez Parra en una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones entre Colombia, Panamá, Costa Rica y México desde noviembre de 2023 hasta octubre de 2025. Según la documentación judicial a la que accedió un medio local, las autoridades identificaron a La Güera como una de las principales líderes de la estructura en territorio costarricense, encargada de dirigir y supervisar actividades logísticas, financieras y de transporte de drogas.

La red criminal utilizaba una infraestructura sofisticada, especialmente embarcaciones rápidas tipo “go-fast” y vehículos terrestres, para movilizar grandes cantidades de cocaína desde laboratorios clandestinos en Colombia hasta su destino final en Estados Unidos. Las pruebas contra la acusada incluyen grabaciones en audio y video, documentación y evidencia física.

Gómez Parra se convierte en la primera costarricense solicitada en extradición por Estados Unidos por delitos de tráfico internacional de drogas. (Foto de cortesía)
Gómez Parra se convierte en la primera costarricense solicitada en extradición por Estados Unidos por delitos de tráfico internacional de drogas. (Foto de cortesía)

El tribunal estadounidense emitió una orden de captura contra Gómez Parra el 2 de octubre de 2025, después de recibir información confidencial sobre su intención de abandonar Costa Rica ante el aumento de detenciones por narcotráfico. La petición formal de detención provisional llegó a la Fiscalía costarricense el 9 de marzo de 2026 y fue ejecutada al día siguiente en Paso Canoas, frontera sur del país, cuando la sospechosa fue interceptada en un vehículo.

En la misma solicitud de extradición, las autoridades estadounidenses incluyeron a Franklin Viveros Viveros, alias “Papillo”, un ciudadano colombiano naturalizado costarricense y pareja de Gómez Parra. La detención de Viveros ocurrió en Escazú, donde se le decomisó una pistola Sig Sauer calibre 9 mm con 15 municiones.

Según la Fiscalía General de la República, tanto La Güera como Viveros mantienen presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa en México y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ministerio Público destacó que el resultado fue posible por la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre autoridades de ambos países en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Las autoridades vinculan a Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros con el Cartel de Sinaloa y las FARC, gracias a la cooperación internacional en la lucha antidrogas. Pexels
Las autoridades vinculan a Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros con el Cartel de Sinaloa y las FARC, gracias a la cooperación internacional en la lucha antidrogas. Pexels

Extraditados en marzo

El 20 de marzo de 2026, dos ciudadanos costarricenses fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico. Las autoridades de Costa Rica entregaron a Celso Manuel Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala III y exministro de Seguridad, y a Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el aeropuerto Juan Santamaría. Gamboa es el exfuncionario de más alto rango en la historia del país sometido a la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Ambos extraditados fueron trasladados bajo custodia a Texas, donde serán procesados por los tribunales federales.

Edwin López Vega está señalado como socio de Gamboa y figura en investigaciones como pieza clave en redes de transporte de drogas hacia Norteamérica, con apoyo logístico de funcionarios y operadores privados. La solicitud de extradición incluyó pruebas documentales, testimonios y reportes de inteligencia compartidos por agencias estadounidenses. Las acusaciones contra Gamboa apuntan a la presunta protección de cargamentos y a la facilitación de operaciones ilícitas mientras ejercía funciones públicas. El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó que la extradición de un exmagistrado marca un precedente en el país. La DEA anunció que ambos comparecerán ante una corte federal en Texas en los próximos días, donde se determinarán las medidas cautelares y el inicio del juicio.

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