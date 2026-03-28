Costa Rica

Costa Rica elimina el fipronil agrícola por riesgos a la salud y el ambiente

El gobierno costarricense anunció la retirada progresiva del fipronil en un plazo de 24 meses tras nueva evidencia técnica que identificó riesgos comprobados para la salud humana, la biodiversidad y la seguridad alimentaria del país

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Costa Rica prohíbe progresivamente el uso agrícola del fipronil por riesgos a la salud y el ambiente. (Cortesía: Biologicals Latam)
Costa Rica prohíbe progresivamente el uso agrícola del fipronil por riesgos a la salud y el ambiente. (Cortesía: Biologicals Latam)

El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes la prohibición progresiva del uso agrícola del fipronil, estableciendo un plazo de 24 meses para su eliminación total en todo el país.

El proceso implica el retiro del plaguicida en cada una de las etapas de registro, importación, fabricación, comercialización y uso, según informó la administración costarricense en un comunicado oficial.

Dicha medida es impulsada por tres carteras estatales ticas: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

De acuerdo con un comunicado de prensa, la decisión se toma por una nueva evidencia técnica que identificó riesgos comprobados para la salud humana, el ambiente y especialmente para los polinizadores, esenciales para la seguridad alimentaria.

La nueva medida responde a hallazgos sobre daños a polinizadores y cultivos y marca un cambio hacia alternativas más seguras en el campo costarricense. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, sostuvo que la medida concreta una demanda histórica del sector agropecuario, ahora respaldada por el desarrollo e ingreso de nuevas moléculas que permiten reemplazar el fipronil.

Por otro lado, la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, apuntó que la restricción surge ante la necesidad de reducir exposición a sustancias catalogadas por sus riesgos y garantizar prácticas agrícolas más seguras a largo plazo.

En términos concretos, el nuevo enfoque implica una ruta de transición estricta y regulada. Transcurridos los primeros 12 meses, quedará prohibida la importación, exportación, fabricación y formulación de compuestos químicos con fipronil.

Durante la transición, la comercialización se vigilará con controles técnicos adicionales. Al finalizar los 24 meses, la prohibición será total para cualquier uso agrícola, salvo excepciones que únicamente se aprobarán en casos de emergencia fitosanitaria bajo criterio estricto de las autoridades.

El Gobierno otorga un plazo de 24 meses para la eliminación total del fipronil en todo el territorio costarricense. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)
El Gobierno otorga un plazo de 24 meses para la eliminación total del fipronil en todo el territorio costarricense. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

La falta de cumplimiento a la nueva normativa podría resultar en la confiscación de los productos.

Descontado por graves riesgos ambientales y fitosanitarios

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, detalló que estudios realizados por el MINAE-Digeca concluyeron que el fipronil representa peligro inaceptable para las abejas incluso en dosis bajas, así como contra aves y organismos acuáticos.

Otro hallazgo central consistió en un deterioro de la calidad de las cosechas y la productividad agrícola debido a la disminución de polinizadores, efecto con implicancias directas sobre la estabilidad de los sistemas alimentarios del país centroamericano.

El fipronil causa peligro inaceptable para abejas, aves y organismos acuáticos, afectando la productividad agrícola costarricense. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)
El fipronil causa peligro inaceptable para abejas, aves y organismos acuáticos, afectando la productividad agrícola costarricense. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería)

El cronograma de eliminación

Por decisión oficial, la prohibición transcurrirá en fases: la venta bajo receta profesional será la única autorizada a comienzo del período, seguida por el cese total de importaciones y fabricaciones al año, y el veto completo a cualquier aplicación o venta en el plazo de dos años.

Costa Rica solamente permitirá posibles excepciones técnicas en caso de emergencia fitosanitaria, pero bajo regulación técnica estricta. Entre tanto, la administración exigirá reportes de stocks y vigilará el cumplimiento de manejo seguro mediante auditorías periódicas.

La eliminación programada busca mitigar la dependencia de plaguicidas de alta peligrosidad y avanzar hacia un modelo que combine sostenibilidad, competitividad y protección ambiental a nivel nacional, tal como señalaron las autoridades al oficializar la medida.

De acuerdo con las autoridades, en la fase inicial de transición, solo podrá venderse fipronil bajo receta extendida por un profesional inscrito en el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

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