Costa Rica

Las exportaciones de Costa Rica crecen 6 % en el primer bimestre de 2026

El valor total de los envíos al extranjero superó los 3,383 millones de dólares, con avances notables en sectores como el eléctrico y el agrícola y una proyección positiva en la diversificación de mercados regionales

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Durante los primeros dos meses de 2026, las exportaciones de Costa Rica registraron un valor de USD 3,383 millones, lo que representa un aumento del 6 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se da en un contexto de cifras históricamente altas para el país y con una proyección favorable en la diversificación de mercados y sectores, informó la agencia Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), según el reporte difundido por EFE, la agencia internacional de noticias.

Uno de los datos destacados del informe es el comportamiento de Asia como destino de las exportaciones costarricenses: el crecimiento en esa región alcanzó el 57 %, atribuible a la apertura de nuevos mercados y la firma de acuerdos comerciales. Durante 2025, el país alcanzó una cifra récord de exportaciones de bienes, con USD 22,855 millones, lo que equivale a un incremento interanual del 14 %, según consignó EFE.

Las exportaciones de Costa Rica totalizaron USD 3,383 millones en el bimestre enero-febrero de 2026, una cifra que muestra un crecimiento respecto de 2025 y da continuidad a la trayectoria ascendente de los últimos años. América del Norte se mantuvo como principal destino, recibiendo el 47 % de las exportaciones, seguida de Europa con el 21 % y América Central con el 18 %. Entre los principales productos exportados figuran los dispositivos médicos (44 % del total), la piña (6 %), el banano (4 %), los jarabes y concentrados para bebidas (3 %) y el café oro (2 %).

Este gráfico de EMFI Analytics,
Este gráfico de EMFI Analytics, basado en datos del Banco Central de Costa Rica, detalla la composición de los principales productos de exportación del país en el año 2025, destacando la preeminencia de los instrumentos médicos. (Agencia Emerging Finance (EMFI))

El sector eléctrico y electrónico mostró el mayor repunte con un 42 % de crecimiento

En el análisis sectorial, la industria de equipos de precisión y médico se posicionó como la más relevante, representando el 44 % del total exportado y con un crecimiento del 4 %. El sector agrícola, que representa el 17 %, incrementó sus ventas externas un 3 % durante el periodo, mientras que la industria alimentaria también reportó un avance del 3 %. El sector eléctrico y electrónico registró el crecimiento más alto con un 42 %, cifra superior a la de cualquier otro rubro evaluado en el informe de Procomer, según datos de EFE.

Los sectores químico farmacéutico y metal-mecánico tuvieron expansiones del 14 % y 4 % respectivamente. Por otro lado, los sectores pecuario y de pesca presentaron una variación al alza del 7 %. Algunas actividades, como el segmento del plástico (-9 %) y del caucho (-7 %), mostraron descensos en este bimestre.

La gerente general de Procomer, Laura López, subrayó la incidencia de estos resultados en el empleo, en especial fuera de la región central del país. EFE reproduce sus palabras: “Este crecimiento, aunque moderado, es tan relevante porque se da sobre cifras históricamente altas, a pesar de que enfrentamos retos internos y externos. Además, es importante observar aumentos en sectores como el agrícola y el alimentario que emplean a muchas personas fuera de la región central.”

Este gráfico de EMFI Analytics,
Este gráfico de EMFI Analytics, basado en datos del Banco Central de Costa Rica, detalla la composición de los principales países donde exportó sus productos en 2025. (Agencia Emerging Finance (EMFI))

América del Norte se consolida como principal destino, Asia muestra dinamismo sin precedentes

El informe de Procomer difundido por EFE establece que América del Norte se consolidó como el mercado prioritario para las exportaciones del país, mientras que Asia registró el incremento más destacado con un 57 % en el periodo. El crecimiento hacia mercados asiáticos señala una transformación en la estructura geográfica del comercio exterior costarricense, abriéndose a destinos más allá de los tradicionales.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, resaltó la importancia de estos resultados en el contexto actual: “Los incrementos en casi todos los sectores y regiones es una señal muy positiva, especialmente en un contexto internacional marcado por crecientes fricciones comerciales, tensiones geopolíticas y una demanda global más moderada.”

La disminución observada en los sectores de plástico y caucho constituye una excepción en la evolución general de las exportaciones, que, de acuerdo con la perspectiva oficial y datos reportados por EFE, permite a Costa Rica mantener oportunidades de mercado pese a los desafíos internacionales.

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