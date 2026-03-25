La enviada especial de Estados Unidos impulsa acuerdos de seguridad en Costa Rica

La visita de Kristi Noem a Costa Rica fortalece la cooperación regional en seguridad y políticas migratorias entre Estados Unidos y Centroamérica. (Cortesía: Presidencia de Costa Rica)

La visita de Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, marcó una jornada clave para la cooperación regional en materia de seguridad y migración. Durante su paso por Costa Rica, la funcionaria estadounidense supervisó la implementación de nuevas medidas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves.

Según declaraciones recogidas por la Presidencia de Costa Rica, Noem recorrió las instalaciones del Puerto de Caldera donde observó la puesta en marcha de sistemas de escaneo en puertos y fronteras. El gobierno de Costa Rica logró instalar estos equipos en puntos estratégicos como APM Terminals, Puerto Caldera, Puerto Gastón Kogan de JAPDEVA, así como en la frontera sur y norte. De acuerdo con las autoridades costarricenses, la colaboración con Estados Unidos fue decisiva para avanzar, pese a obstáculos administrativos planteados por la Contraloría General de la República.

Durante la visita, Chaves anunció la firma de un nuevo protocolo voluntario de colaboración entre Costa Rica y Estados Unidos que refuerza la posición del país centroamericano como aliado estratégico en la región. El mandatario subrayó que el acuerdo permite rechazar o aceptar nacionalidades específicas, siempre bajo el marco de los derechos humanos.

Por su parte, Kristi Noem destacó el rol de Costa Rica como socio clave en la región. “Estamos muy orgullosos de contar con socios como el Presidente y Costa Rica, que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que se encuentran en nuestro país de forma irregular tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, sostuvo Noem, en declaraciones recogidas por Presidencia.

La funcionaria también explicó su nuevo cargo como enviada especial para el Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el gobierno de Donald Trump y el secretario Marco Rubio. “Creemos que Costa Rica será un socio fundamental y un líder en este escudo que garantizará que nuestros países vecinos afronten juntos nuestros desafíos”, afirmó.

Kristi Noem supervisó la instalación de nuevos sistemas de escaneo en puertos clave como Puerto Caldera y APM Terminals para combatir el narcotráfico. ( Cortesía: Gobierno de Costa Rica)

El paso de Noem por la región

La agenda de Kristi Noem incluyó una escala en Honduras, donde se reunió con el presidente Nasry ‘Tito’ Asfura en la Casa Presidencial. Según la agencia oficial, ambos discutieron la necesidad de fortalecer la cooperación ante desafíos comunes como el crimen transnacional, la migración y la promoción de inversiones. Asfura remarcó la apertura de su gobierno a propuestas de inversión y la importancia de una “América más próspera, de respeto y de futuro”.

El encuentro, que se extendió durante una hora, permitió a Honduras y Estados Unidos reafirmar su alianza estratégica. El tema migratorio ocupó un lugar destacado en la discusión, junto con la búsqueda de nuevas fórmulas para dinamizar la economía regional y fortalecer la seguridad.

Según el reporte oficial, la gira de Noem evidencia el renovado compromiso de Estados Unidos con sus aliados en Centroamérica para enfrentar amenazas compartidas y promover la prosperidad en el hemisferio.

Noem realizará una gira por varios países latinoamericanos para reunirse con mandatarios que participaron el 7 de marzo en la reunión de Florida, según versiones extraoficiales citadas por la agencia EFE. En ese encuentro estuvieron presentes los líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, todos identificados como aliados ideológicos del expresidente Donald Trump.