Más de 53 mil estudiantes en Costa Rica inician pruebas nacionales diagnósticas como requisito para graduarse de secundaria

Las pruebas diagnósticas buscan identificar fortalezas y áreas de mejora en el aprendizaje. Cortesía: MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) de Costa Rica inició este lunes la aplicación de las Pruebas Nacionales Estandarizadas diagnósticas 2026, en las que participarán más de 53 mil estudiantes de último año de secundaria en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales, un total de 53,228 jóvenes provenientes de 940 centros educativos, entre colegios académicos, técnicos y modalidades nocturnas, tanto públicos como privados, forman parte de este proceso evaluativo que se desarrollará del 23 al 27 de marzo.

Estas pruebas, aunque no tienen un valor porcentual en la nota final, constituyen un requisito indispensable para que los estudiantes puedan graduarse, lo que las convierte en un componente clave dentro del sistema educativo costarricense.

Evaluación por materias durante cinco días

El cronograma de aplicación se distribuye a lo largo de cinco días, abarcando las principales asignaturas del currículo nacional. El lunes 23 de marzo inició con Estudios Sociales, seguido por Matemáticas el martes 24, Español el miércoles 25, Ciencias el jueves 26 y, finalmente, Educación Cívica el viernes 27.

Este formato busca evaluar de manera integral los conocimientos y habilidades que los estudiantes debieron haber desarrollado a lo largo de su formación secundaria.

A diferencia de otros modelos de evaluación tradicionales, estas pruebas tienen un enfoque diagnóstico, lo que significa que no están diseñadas para calificar el rendimiento académico en términos numéricos, sino para identificar fortalezas y áreas de mejora en el aprendizaje.

Las evaluaciones del MEP se aplican en cinco materias clave durante una semana. Cortesía: MEP

Una herramienta para mejorar el aprendizaje

Según el MEP, el principal objetivo de estas evaluaciones es generar información clave que permita a docentes, estudiantes y familias tomar decisiones orientadas a mejorar los procesos educativos.

Los resultados servirán como una guía para reforzar contenidos, ajustar estrategias pedagógicas y brindar acompañamiento específico a los estudiantes en las áreas donde presenten mayores dificultades.

Este enfoque responde a una visión educativa que prioriza el aprendizaje continuo y el desarrollo de competencias, en lugar de centrarse exclusivamente en la calificación.

Experiencia desde las aulas

Desde las aulas, los estudiantes enfrentan este proceso con preparación y expectativas. Adriana Suazo, estudiante del Liceo Luis Dobles Segreda, destacó el acompañamiento recibido por parte de los docentes.

“Hoy es nuestro primer día de pruebas estandarizadas diagnósticas y, la verdad, nos han preparado muy bien. Nos han hecho preguntas con apoyo de los profesores, lo que nos ha ayudado a sentirnos más seguras”, comentó.

La joven aseguró que enfrenta el proceso con confianza y lo ve como una oportunidad de mejora. “Me siento preparada y espero que estas pruebas me ayuden a agilizarme y estar lista para los exámenes de fin de año, que son los más importantes”, agregó.

Por su parte, Sarai Obando, también estudiante de quinto año del mismo centro educativo, coincidió en la importancia de la preparación previa.

“Me he preparado gracias a mis profesores con repaso de la materia del año pasado y de estas pruebas espero prepararme mucho más para las pruebas finales”, señaló la joven, quien considera estas evaluaciones como un paso clave para reforzar sus conocimientos.

El proceso incluye formatos físicos y digitales en centros educativos de todo el país. Cortesía: MEP

Modalidades de aplicación

En cuanto a la modalidad de aplicación, el proceso combina formatos físicos y digitales. De los más de 53 mil estudiantes, 37,076 realizarán las pruebas en formato impreso, mientras que 16,252 lo harán de manera digital.

Esta dualidad refleja los avances en la incorporación de tecnología en el sistema educativo, aunque también evidencia las brechas que aún existen en términos de acceso a herramientas digitales en algunas regiones del país.

Inclusión y apoyos educativos

Uno de los aspectos destacados del proceso es la inclusión de apoyos educativos para estudiantes con necesidades específicas. En total, los centros educativos gestionaron 5,277 solicitudes de adaptaciones, que incluyen pruebas en sistema Braille, versiones con letra ampliada y tiempo adicional para completar los exámenes.

Estas medidas buscan garantizar condiciones equitativas para todos los estudiantes, permitiendo que cada uno pueda demostrar sus conocimientos de acuerdo con sus capacidades y necesidades.

Estudiantes destacan la preparación recibida por docentes para enfrentar las pruebas. Cortesía: MEP

Organización previa y reprogramación

El proceso de organización de estas pruebas inició meses atrás. Desde diciembre de 2025, los directores de los centros educativos debían reportar la lista de estudiantes que participarían en la evaluación.

Aquellos alumnos que no hayan sido inscritos en este periodo deberán realizar las pruebas durante una fase de reprogramación prevista para el mes de mayo.

Este mecanismo busca asegurar que ningún estudiante quede fuera del proceso, dado su carácter obligatorio para la graduación.

Un proceso clave en el cierre de la secundaria

La aplicación de estas pruebas marca un momento determinante en la trayectoria académica de los estudiantes de último año, quienes se encuentran en la etapa final de su educación secundaria.

Aunque no inciden directamente en la nota final, su carácter obligatorio las convierte en un paso indispensable para la obtención del título de bachillerato.

Además, el proceso permite al sistema educativo obtener una radiografía del nivel de aprendizaje de los estudiantes a nivel nacional, lo que resulta fundamental para la formulación de políticas públicas en educación.