Costa Rica

Costa Rica asegura la clasificación al Preclasificatorio FIBA AmeriCup

La selección costarricense superó a El Salvador por 85-77 en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, con destacadas actuaciones de Daniel Shedden y Manrique Alvarado, sellando el único boleto centroamericano hacia la competencia continental de 2029

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Costa Rica resiste la reacción
Costa Rica resiste la reacción salvadoreña y se queda con el boleto al Preclasificatorio FIBA AmeriCup 2029. Foto cortesía Indes.

La selección de Costa Rica logró acceder al Preclasificatorio FIBA AmeriCup 2029 tras vencer a El Salvador con marcador de 85-77. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada del Preclasificatorio Centroamericano, se disputó en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.

El equipo costarricense impuso su ritmo desde el primer cuarto, logrando una ventaja inicial de 22-15. La defensa y la eficacia en ataque marcaron la diferencia a favor de Costa Rica, que sostuvo el control durante el segundo parcial y llegó al descanso con una renta de nueve puntos.

La selección de Costa Rica
La selección de Costa Rica logró acceder al Preclasificatorio FIBA AmeriCup 2029 tras vencer a El Salvador con marcador de 85-77. Foto cortesía Indes.

A pesar de que El Salvador incrementó su intensidad en la segunda mitad, el conjunto dirigido por Nicolás Marín supo gestionar la diferencia. El resultado parcial del tercer periodo, 21-21, mantenía la brecha, aunque la reacción salvadoreña comenzaba a notarse.

En el último cuarto, la selección anfitriona logró superar a su rival por un punto, pero el esfuerzo no alcanzó para revertir la diferencia acumulada en los periodos anteriores y Costa Rica aseguró el triunfo y la clasificación.

Los jugadores ticos celebraron a
Los jugadores ticos celebraron a la grande el triunfo ante la selección salvadoreña. Foto cortesía Indes.

El partido tuvo como figuras a Daniel Shedden, quien aportó 20 puntos para Costa Rica, y Manrique Alvarado, con 18 unidades. Por parte de El Salvador, resaltó la actuación de Marquise Mosley al registrar 33 puntos en su cuenta personal.

Palabras del entrenador y análisis tras la clasificación

El entrenador de Costa Rica, Nicolás Marín, remarcó la dificultad del duelo y el crecimiento del equipo rival. Destacó: “Sabíamos que El Salvador iba a competir hasta el final, es un equipo intenso y con jugadores jóvenes que están creciendo”. Marín también subrayó el desarrollo del baloncesto en el país vecino y consideró que “el baloncesto salvadoreño está en buenas manos”, elogiando el trabajo y potencial de ese grupo de cara al futuro.

El entrenador de Costa Rica,
El entrenador de Costa Rica, Nicolás Marín, remarcó la dificultad del duelo y el crecimiento del equipo rival. Foto cortesía Indes.

Con esta victoria, Costa Rica sumó su tercer triunfo en el torneo y obtuvo el único boleto disponible para el Preclasificatorio FIBA AmeriCup 2029. El Salvador, pese a la reacción mostrada en la última parte del juego, no logró reducir la distancia en el marcador y quedó fuera de la siguiente fase.

El resultado confirmó el avance de Costa Rica como representante centroamericano en la competencia continental, mientras que la selección salvadoreña cerró su participación con una actuación que, según el cuerpo técnico rival, evidencia un crecimiento prometedor.

Honduras venció a Guatemala y finalizó tercero

La selección de Honduras logró quedarse con el tercer puesto en el Preclasificatorio Centroamericano de baloncesto rumbo a la FIBA AmeriCup 2029, tras superar por la mínima diferencia a Guatemala. El marcador final cerró en 79-78, reflejando la tensión que dominó los últimos segundos del partido.

El encuentro se caracterizó por un dominio sostenido del conjunto hondureño durante los tres primeros cuartos. Sin embargo, la intensidad disminuyó en la recta final y el equipo guatemalteco aprovechó la oportunidad para recortar distancias y poner en aprietos a su rival justo antes del cierre.

La selección de Honduras logró
La selección de Honduras logró quedarse con el tercer puesto en el Preclasificatorio Centroamericano de baloncesto rumbo a la FIBA AmeriCup 2029, tras superar por la mínima diferencia a Guatemala. Foto cortesía Indes.

En los instantes finales, Honduras afrontó los últimos 14 segundos con una ventaja de siete puntos. Guatemala presionó hasta el último instante, lo que añadió emoción al desenlace y dejó a los espectadores pendientes de cada jugada. Donolval Ávila Jr. se destacó como el máximo anotador, alcanzando los 33 puntos y sumando dos triples decisivos que mantuvieron el suspenso hasta el final.

Desempeño individual y momentos clave

Durante los primeros tres minutos del partido, Honduras consiguió un parcial de 8-0, estableciendo desde el inicio una diferencia que obligó a Guatemala a buscar la remontada. El rival logró reducir la distancia a cuatro puntos, aunque la ventaja hondureña volvió a ampliarse en el cierre del primer cuarto con un parcial de 25-10.

Mauro Guerrero fue fundamental bajo el aro, sumando 23 puntos que resultaron claves para que su equipo mantuviera la delantera. Jafeth Martínez también contribuyó de manera significativa, con 22 puntos que lo colocaron como el segundo mejor anotador del equipo hondureño.

En el tercer cuarto, Honduras amplió su dominio hasta sumar 15 puntos de ventaja. No obstante, Guatemala reaccionó y logró anotar 25 unidades en ese periodo, mostrando una actitud renovada que puso en duda el resultado. El último cuarto fue el mejor para los guatemaltecos, con 29 puntos frente a los 14 de Honduras, lo que apretó el marcador y generó un final de infarto.

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