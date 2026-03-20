Colegio de Médicos de Costa Rica revela un aumento de nuevos especialistas y señala fallas en el sistema de incorporación de profesionales

Solo esta semana, 108 médicos especialistas fueron juramentados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Cortesía: Colegio de Médicos Costa Rica

Costa Rica registró la incorporación de más de 450 médicos especialistas en apenas año y medio, una cifra que pone en duda la narrativa oficial sobre una supuesta escasez de estos profesionales en el sistema de salud.

De acuerdo con datos del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solo en la última semana fueron juramentados 108 nuevos especialistas, mientras que se proyecta que al cierre del primer semestre de 2026 la cifra alcance los 150.

Este crecimiento se suma a los 301 especialistas incorporados durante 2025, para un total de 451 nuevos profesionales en ese periodo.

Las cifras reflejan un flujo constante de incorporación de recurso humano altamente calificado, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la existencia de una inopia real de especialistas, un argumento que ha sido sostenido en reiteradas ocasiones por autoridades del Gobierno para explicar las dificultades en la atención de pacientes y las listas de espera.

El presidente del Colegio, Elliott Garita, aseguró que los datos son claros y evidencian un esfuerzo sostenido por facilitar el ingreso de profesionales al sistema de salud.

“El Colegio no solo no limita la incorporación de especialistas, sino que ha sido un facilitador clave para que estos profesionales se integren de manera ágil al ejercicio médico. Estamos garantizando procesos rigurosos, pero también eficientes, siempre pensando en las necesidades del país”, afirmó.

El debate se centra ahora en cómo distribuir mejor a los médicos dentro del sistema de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par del crecimiento en especialistas, el país también ha experimentado un aumento significativo en la incorporación de médicos generales. Durante 2025 se registraron 762 nuevos profesionales, y se proyecta que al cierre del primer semestre de 2026 se sumen 220 adicionales, para un total de 982 médicos generales en el mismo periodo.

Este comportamiento, según el Colegio, evidencia que el sistema no enfrenta una limitación en la disponibilidad de profesionales, sino que el desafío podría estar en la forma en que estos son distribuidos y aprovechados dentro de la red de servicios de salud.

En ese sentido, la institución también destacó los esfuerzos por agilizar la incorporación de médicos formados en el extranjero. Actualmente, cerca de 200 profesionales que cursan estudios en Brasil forman parte de estos procesos, en una estrategia orientada a fortalecer aún más el recurso humano disponible en el país.

El Colegio subrayó que los procesos de convalidación, frecuentemente señalados como un posible obstáculo, responden a estándares técnicos internacionales y no a criterios subjetivos. Estas evaluaciones permiten garantizar que todos los profesionales, independientemente de su país de formación, cumplan con los requisitos académicos, clínicos y éticos necesarios para ejercer en Costa Rica.

El Colegio asegura que ha facilitado la incorporación ágil de profesionales nacionales y extranjeros. Fuente: Colegio de Médicos Costa Rica

“La convalidación no es un cuestionamiento a la calidad de las universidades de origen, sino un mecanismo técnico de garantía para los pacientes. Cada sistema de salud tiene sus propias realidades, normativas y perfiles epidemiológicos, y es fundamental que todo profesional que ejerza en el país los conozca y los domine”, explicó Garita.

El jerarca agregó que estos procesos son una práctica común a nivel internacional, ya que incluso los médicos formados en Costa Rica deben someterse a evaluaciones similares cuando buscan ejercer en otros países.

El debate sobre la disponibilidad de especialistas cobra relevancia en un contexto donde el Gobierno ha insistido en la necesidad de acelerar reformas para atender la creciente demanda de servicios de salud, particularmente en áreas críticas donde se reportan largas listas de espera.

A partir de estos resultados, el Colegio hizo un llamado a centrar el debate en soluciones estructurales. “Las cifras demuestran que Costa Rica está formando e incorporando médicos de manera sostenida. El reto país no pasa por señalar obstáculos inexistentes, sino por optimizar la distribución y aprovechamiento del recurso humano en salud”, concluyó la institución.

En medio de la discusión, el aumento sostenido en la cantidad de especialistas se posiciona como un elemento clave que podría redefinir el enfoque de las políticas públicas en salud, obligando a replantear si el problema es realmente de escasez o de gestión del talento humano dentro del sistema sanitario de Costa Rica.