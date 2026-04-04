Israel atacó más de 340 objetivos clave del régimen de Irán y de los terroristas de Hezbollah en menos de 48 horas

Israel destruyó un camión que se utilizaba como lanzador de misiles balísticos de Irán

Esta jornada estuvo marcada por una escalada militar en Medio Oriente con el ataque de Israel a una instalación petroquímica y otros objetivos clave del régimen de Irán. El Ejército informó este sábado que llevó a cabo bombardeos simultáneos contra Líbano e Irán y reportó haber golpeado más de 140 objetivos en territorio libanés y más de 200 en la república islámica entre viernes y sábado.

Según el comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel, los ataques en Irán incluyeron un supuesto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica que almacenaba una variedad de armas, incluidos lanzadores de misiles balísticos, así como instalaciones dedicadas a la producción de estos misiles y a sistemas de defensa aérea iraníes.

Las FDI confirmaron haber bombardeado instalaciones petroquímicas en el sur de Irán a primera hora del día de hoy y afirmaron que el régimen utilizaba esos emplazamientos para fabricar materiales para misiles balísticos. Según los militares, los ataques provocaron la paralización de toda la producción de materiales químicos y se prevé que causen pérdidas económicas por valor de miles de millones de dólares.

La agencia de noticias Fars informó anteriormente que varias instalaciones en la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr, en la provincia de Juzestán, fueron alcanzadas por ataques aéreos y que cinco personas resultaron heridas. La semana pasada, The Times of Israel informó que la cúpula política de Israel ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que cambiaran su estrategia y atacaran “objetivos económicos” en Irán, con el objetivo de causar un daño financiero masivo al régimen.

Israel atacó centros de mando de la Fuerza Quds de Irán en Beirut

Asimismo, Israel confirmó la destrucción de un camión utilizado como lanzador móvil de misiles balísticos en la zona de Tabriz, en el oeste de Irán.

“La Fuerza Aérea de Israel continúa atacando los arsenales de poder de fuego del régimen iraní con el objetivo de reducir el alcance del fuego dirigido hacia los ciudadanos de Israel. Ayer (viernes), las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo un ataque preciso dirigido contra un camión que estaba siendo utilizado como lanzador móvil de misiles balísticos en la zona de Tabriz”, señaló el Ejército en un comunicado.

Y agregó: “El ataque desmanteló el lanzador y frustró los planes de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel desde el oeste de Irán”.

Cinco personas resultaron heridas en Juzestán por el ataque a la Zona Especial Petroquímica de Mahshahr (Europa Press)

En el Líbano, las FDI informaron que entre los objetivos atacados se encontraban centros de entrenamiento, depósitos de armas, sitios de lanzamiento de proyectiles, cuarteles y otras infraestructuras de la fuerza especial Radwan de Hezbollah, en zonas como Beirut y otras regiones libanesas.

Además, se llevaron a cabo operaciones terrestres en el sur del país, con el despliegue de divisiones militares que localizaron y decomisaron armamento, incluidos fusiles Kalashnikov, lanzacohetes RPG y granadas.

Durante estas operaciones, la división 91ª de las FDI eliminó a más de 35 combatientes de Hezbolá mediante ataques aéreos y enfrentamientos directos.

La artillería de la brigada 282ª disparó más de 400 proyectiles contra posiciones de Hezbolá en el sur del país, mientras que la brigada 215ª, bajo el mando de la 162ª División, alcanzó un cuartel con varios vehículos aéreos no tripulados (UAV) empleados en ataques recientes contra Israel.

Israel atacó varios objetivos de Hezbollah en Líbano (REUTERS/Adnan Abidi)

En el contexto de estas operaciones, el ejército israelí confirmó la muerte de un soldado en el sur del Líbano, identificado como Guy Ludar, de 21 años, oriundo de Yuvalim.

Según datos del Ministerio de Salud libanés, el saldo de víctimas de los ataques israelíes en el Líbano supera ya 1.400 personas muertas, entre ellas 126 menores de edad, además de cerca de 4.300 heridos.

Solo en las últimas 24 horas, los bombardeos provocaron 54 fallecimientos y 156 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés. Además, los ataques contra instalaciones sanitarias dejaron 53 profesionales de la salud muertos y 142 heridos en el último mes.

En palabras del propio ejército israeli: “La Fuerza Aérea continúa atacando sin descanso las posiciones de tiro del régimen terrorista iraní, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques contra los ciudadanos del Estado de Israel.”