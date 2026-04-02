El “fentanilo chileno” se extiende por el país: siete ciudadanos venezolanos detenidos en una ciudad del sur

Su consumo a desplazado a la pasta base tradicional en los barrios vulnerables donde causa estragos.

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno (930 kms al sur de Santiago) desbarató este miércoles una banda compuesta por siete ciudadanos venezolanos dedicada al tráfico de drogas, entre ellas la peligrosa “cera”, un tóxico derivado de la pasta base de cocaína que está causando estragos en los barrios mas vulnerables y cuyo consumo se extiende rápidamente por todo el país.

Durante el procedimiento, los uniformados allanaron dos viviendas que fungían como centros de acopio y ventas de drogas y detuvieron a seis ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular y una mujer que se encontraba tramitando una visa temporal. Además, pusieron en custodia a un bebé de solo 1 año de edad que, tras los exámenes de rigor, arrojó rastros de droga en su organismo.

De acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se decomisaron 611 gramos de cocaína, dos pistolas, municiones calibre 9 milímetros y alrededor de un $1 millón (USD 1.090) en dinero contante y sonante, pero lo más preocupante fue el hallazgo por primera vez en el sur del país de varias dosis de la llamada “cera”, la que debido a sus potencia y efectos adversos ha sido bautizada como el “fentanilo chileno”.

Su consumo produce daños neurológicos y físicos devastadores.

Características de la “cera”

Desde hace ya un tiempo, este derivado aceitoso, tóxico y extremadamente potente de la pasta base de cocaína ha ido desplazando a esta última en los barrios más vulnerables.

De acuerdo a varios reportes y entrevistas a sus consumidores, llega a ser hasta 20 veces más potente que la pasta base común y se consume principalmente en una pipa, aunque su consistencia permite que también se fume en dispositivos de vapeo (vapers), facilitando su consumo en lugares públicos sin ser detectada fácilmente.

Quienes la han probado la describen como un alucinógeno de pocos minutos de duración, pero con un efecto mucho más potente y con un impacto devastador en el sistema nervioso y en el cuerpo, que comienza a poblarse de llagas.

Debido a su alta concentración de químicos y rápida de absorción, sus efectos son más severos que los de la pasta base tradicional generando una dependencia extrema en lapsos cortos, daño neurológico -psicosis, delirios, paranoia y un deterioro cerebral acelerado-, y deterioro físico, causando pérdida de peso severa, problemas cardiovasculares (arritmias, infartos) y daños respiratorios graves.

Debido a esto, las autoridades sanitarias están en alerta, pues reportes policiales dan cuenta que el llamado “fentanilo chileno” está causando una verdadera devastación en los barrios más pobres ya no solo de Santiago, sino que de buena parte del país.