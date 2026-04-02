América Latina

El “fentanilo chileno” se extiende por el país: siete ciudadanos venezolanos detenidos en una ciudad del sur

La “cera” es un derivado de la pasta base de cocaína con un poder adictivo y efectos hasta 20 veces superior. Su consumo crece en los barrios más vulnerables

Guardar
Primer plano de manos sosteniendo un encendedor con llama que calienta una sustancia en un fragmento de material, con un objeto metálico al lado
Su consumo a desplazado a la pasta base tradicional en los barrios vulnerables donde causa estragos.

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno (930 kms al sur de Santiago) desbarató este miércoles una banda compuesta por siete ciudadanos venezolanos dedicada al tráfico de drogas, entre ellas la peligrosa “cera”, un tóxico derivado de la pasta base de cocaína que está causando estragos en los barrios mas vulnerables y cuyo consumo se extiende rápidamente por todo el país.

Durante el procedimiento, los uniformados allanaron dos viviendas que fungían como centros de acopio y ventas de drogas y detuvieron a seis ciudadanos venezolanos con situación migratoria irregular y una mujer que se encontraba tramitando una visa temporal. Además, pusieron en custodia a un bebé de solo 1 año de edad que, tras los exámenes de rigor, arrojó rastros de droga en su organismo.

De acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, se decomisaron 611 gramos de cocaína, dos pistolas, municiones calibre 9 milímetros y alrededor de un $1 millón (USD 1.090) en dinero contante y sonante, pero lo más preocupante fue el hallazgo por primera vez en el sur del país de varias dosis de la llamada “cera”, la que debido a sus potencia y efectos adversos ha sido bautizada como el “fentanilo chileno”.

Primer plano de manos enguantadas negras sosteniendo un trozo de papel cuadriculado con una sustancia granulada de color amarillo pálido
Su consumo produce daños neurológicos y físicos devastadores.

Características de la “cera”

Desde hace ya un tiempo, este derivado aceitoso, tóxico y extremadamente potente de la pasta base de cocaína ha ido desplazando a esta última en los barrios más vulnerables.

De acuerdo a varios reportes y entrevistas a sus consumidores, llega a ser hasta 20 veces más potente que la pasta base común y se consume principalmente en una pipa, aunque su consistencia permite que también se fume en dispositivos de vapeo (vapers), facilitando su consumo en lugares públicos sin ser detectada fácilmente.

Quienes la han probado la describen como un alucinógeno de pocos minutos de duración, pero con un efecto mucho más potente y con un impacto devastador en el sistema nervioso y en el cuerpo, que comienza a poblarse de llagas.

Debido a su alta concentración de químicos y rápida de absorción, sus efectos son más severos que los de la pasta base tradicional generando una dependencia extrema en lapsos cortos, daño neurológico -psicosis, delirios, paranoia y un deterioro cerebral acelerado-, y deterioro físico, causando pérdida de peso severa, problemas cardiovasculares (arritmias, infartos) y daños respiratorios graves.

Debido a esto, las autoridades sanitarias están en alerta, pues reportes policiales dan cuenta que el llamado “fentanilo chileno” está causando una verdadera devastación en los barrios más pobres ya no solo de Santiago, sino que de buena parte del país.

Temas Relacionados

Chile"Cera"Pasta baseCocaínaFentanilo chileno

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

Un informe oficial señala que el número de accidentes viales también mostró un leve incremento en comparación al periodo previo similar del año pasado, mientras que la cifra de víctimas mortales se ha mantenido

Autoridades en El Salvador reportan 75 detenciones por conducir bajo efectos de alcohol durante Semana Santa

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

Un llamado de urgencia busca resguardar la vida de opositores detenidos, cuya salud y paradero preocupan tras meses bajo custodia sin información clara

La CIDH exige protección inmediata para cinco presos en Nicaragua

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo

Las autoridades interceptaron a un grupo de personas que intentó eludir un punto de control en Dajabón, luego fueron trasladadas bajo custodia y entregadas a la Dirección General de Migración para procesar su situación admistrativa

El ejército dominicano detiene a 33 haitianos en operativo fronterizo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 6 de abril

Asesinada por sus “amigas” y grabada en video: sentencias mínimas en el caso Leyla Monserrat indignan en Sonora

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 6 de abril de 2026

España se despide del buen tiempo: la Aemet prevé que una nueva borrasca deje fuertes lluvias en estas regiones

Desbordó un río en Córdoba y evacuaron a varias familias: el agua ingresó a las casas y superó el metro de altura

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Defensas rusas rechazan ataque de 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Comienza en México un paro indefinido de agricultores y transportistas contra la situación del campo

El precio del petróleo Brent sube a 110 dólares, con las Bolsas europeas cerradas por festivo

Argelia celebrará elecciones legislativas el próximo 2 de julio

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo