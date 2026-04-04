Lo que revela la fotografía experimental de Kentaro Takahashi sobre el paso del tiempo y los recuerdos

Cada fragmento en la obra de Takahashi sugiere nuevas lecturas y perspectivas para el público (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exploración de la memoria y el tiempo a través de la fotografía experimental posiciona a Kentaro Takahashi como una figura destacada de la fotografía japonesa contemporánea.

Nacido en Tokio y radicado en Londres, el artista se prepara para presentar una exposición individual a finales de este año en la capital japonesa, en la que profundizará en su trabajo con imágenes fragmentadas y collages.

Kentaro Takahashi indaga en la memoria y la imperfección mediante técnicas experimentales con collage y manipulación fotográfica. Sus obras buscan captar la huella del tiempo en los recuerdos, utilizando duplicaciones parciales y tratamiento en agua sobre película Polaroid.

En su próxima exhibición en Tokio, el artista ofrecerá al público un recorrido visual por su más reciente proceso creativo, donde la percepción y la evocación personal cobran especial relevancia.

El proceso creativo e influencia de la memoria en la obra de Takahashi

Parallel Botany #9 de Kentaro Takahashi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En entrevista con Revista AD, Kentaro Takahashi detalló que su proceso artístico refleja la naturaleza misma de la memoria. Según explicó, “fragmentos imprecisos desentierran escenas personales”. El artista elabora sus imágenes a partir de la duplicación parcial de fotografías sobre película Polaroid, que luego manipula en agua para acentuar lo efímero de cada recuerdo.

La transformación y arruga de cada pieza son, de acuerdo con Takahashi, una prueba de la subjetividad del acto de recordar y la singularidad de cada memoria.

“Aunque están hechas del mismo material, cada pieza presenta una expresión distinta. Este proceso se asemeja mucho al acto de recordar: fragmentos ambiguos e imprecisos desentierran escenas personales desde el interior, transformadas para siempre por el propio acto de recordar”, subrayó el artista en declaraciones recogidas por el medio citado.

Entre las fuentes que inspiran su trabajo, Takahashi menciona la obra ficticia “Botánica paralela” de Leo Lionni, así como los aportes teóricos de Roland Barthes y Okakura Kakuzo. También reconoce la influencia de figuras como William Morris, Zaha Hadid, Frank Lloyd Wright y Gaudí, quienes encontraban en la naturaleza motivos clave para su producción artística.

Kentaro Takahashi destaca en Revista AD la relación de su proceso artístico con la naturaleza fragmentaria de la memoria

El fotógrafo señala que la imperfección y la ausencia de totalidad en la imagen permiten al espectador completar el sentido de la obra. “El propio estado de algo que aspira a la perfección resulta mucho más fascinante que el resultado final; le confiere un sentido de misterio”, afirmó a Revista AD.

Para Takahashi, el fragmento y la memoria tienen mayor valor que la conclusión cerrada de una imagen. Sostiene que “un fragmento nunca representa el todo”, y considera que en esa falta de totalidad se abre un espacio fértil para la imaginación y la participación activa del espectador.

Preparativos para la exposición de Kentaro Takahashi en Tokio

La exposición individual de Kentaro Takahashi, programada para finales de año en Tokio, consolidará el resultado de su reciente experimentación artística. El proyecto reunirá obras que exploran el fragmento, la imperfección y la memoria a través de un lenguaje visual coherente con su evolución personal.

“Escuchar el sonido de las campanillas al caer” de Kentaro Takahashi

El propio Takahashi manifestó a Revista AD su entusiasmo por compartir con el público cómo sus experimentos han evolucionado hasta convertirse en un cuerpo de trabajo cohesionado. La intención del artista es que los visitantes de la muestra encuentren un espacio abierto a la interpretación y la evocación de sus propios recuerdos.

El uso de la película Polaroid y la manipulación en agua marcan un estilo distintivo dentro de la tendencia actual en la fotografía de Japón, orientada a interrogar los límites de la percepción y el recuerdo. Para el medio citado, cada pieza de Takahashi alcanza un equilibrio entre lo visible y lo ausente, invitando constantemente a la reinterpretación.

La exposición de Takahashi busca que los visitantes conecten la fotografía contemporánea de Japón con recuerdos e interpretaciones personales

La próxima muestra refleja el deseo constante del artista de profundizar en el diálogo entre la memoria colectiva y el arte visual. Según expresó en su conversación con Revista AD, su trabajo seguirá centrado en las transformaciones que surgen durante el proceso de experimentación artística.

Con la mirada puesta en Tokio, la obra de Kentaro Takahashi se transforma en un territorio de exploración, donde cada fragmento y cada recuerdo proponen nuevas lecturas y perspectivas para el espectador.